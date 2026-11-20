لماذا تُنسى رسالة ماجستير، ثم تستيقظ بعد سنوات لتسألنا عن الحب والزمن والمنفى؟ توقفت عند إهداء الكاتبة منى العيبان في كتابها «تيار الوعي في الرواية الأدبية»: «من أخبرني أن لدي رسالة ماجستير منسية». شعرت، وأنا الأكاديمي الذي تقاعد من الوظيفة ولم يتقاعد من الأسئلة، أن وراء العبارة حكاية تستحق الإصغاء. كم بحثًا انتهت حياته يوم مناقشته؟ وكم معرفة بقيت خلف أبواب الجامعات، تنتظر من يعيدها إلى الناس؟

تحكي المؤلفة كيف أخذتها الإدارة من عشق العربية، وكيف أعادتها دراسة الماجستير إلى الأدب، قبل أن تستردها مسؤوليات العمل مرة أخرى. ومن هذه المسافة بين الشغف والانشغال خرج الكتاب. أصله رسالة نالت بها الماجستير مع مرتبة الشرف، وموضوعه قراءة البناء الزمني في رواية علي القاسمي «مرافئ الحب السبعة». كأن الباحثة تستنقذ زمنها الدراسي وهي تدرس كاتبًا يحاول استنقاذ زمنه بالكتابة. فهل اختارت موضوعها، أم اختارها شيء من حياتها إليه؟

أقدّر في هذا العبور من الرسالة إلى الكتاب رغبة المعرفة في مغادرة قاعة المناقشة. وتحتفظ الدراسة بتقسيماتها ومصطلحاتها، من المدة والترتيب إلى التواتر ووظائف الزمن، لكنها تمنح هذه الأدوات معناها حين تصلها بأوجاع الشخصيات. ومع ذلك، كنت أتمنى أحيانًا أن يتسع صوت الأستاذة منى خارج مقتضيات التصنيف، وأن تسائل حدود أدواتها: أين تستجيب الرواية للمنهج؟ وأين تفلت منه؟ فتلك المسافة بين النص وما نقوله عنه هي التي تُبقي النقد حيًا.

ومن خلال قراءتها يخرج إلينا سليم الهاشمي، بطل القاسمي، حاملًا وطنًا لا يستطيع الرجوع إليه، وذاكرة لا يستطيع الخروج منها. يهرب من العراق بعد استيلاء العسكر على الحكم، ثم يفقد صديقه زكي، الذي تغتاله المخابرات في بيروت. يواصل الرحلة إلى أمريكا، ثم المغرب والسعودية. أتراه يسافر ليصل، أم ليؤجل وصول الخوف إليه؟ وكيف يحمل المرء بيته في ذاكرته، ثم ينام غريبًا في كل بيت؟

وتنبهنا الباحثة العيبان إلى ضرورة التمييز بين سليم ومؤلفه، مهما تقاطعت مساراتهما. فللقاسمي تجربة واسعة في الدراسة والعمل والترحال، لكن القرابة بين الحياتين لا تجعل كل اعتراف وثيقة، وكل علاقة واقعة في سيرته. وهذه ملاحظة تحفظ للرواية حريتها، وتحمينا من قراءة الأدب بعين الباحث عن أسرار أصحابه. نحن أمام حياة أعاد الخيال تشكيلها، ولهذا تستحق أن نسأل كيف كُتبت، إلى جانب سؤالنا عما وقع فيها.

تتوزع الرحلة على بغداد وبيروت ونيويورك وأوستن والرباط وفاس والرياض. سبع مدن، ولكن هل هي سبعة مرافئ حقًا، أم سبع محاولات للعثور على مرفأ؟ بغداد جرح البداية، وبيروت اتساع المطاردة، وأمريكا امتحان الاختلاف والحنين. وفي الرباط شيء يرد للمنفي ألفته المفقودة، ثم تمنح فاس الحب عمقه الحضاري والوجداني. أما الرياض فتترك في نفسي سؤالًا أكبر من مساحة حضورها: لماذا لم تُروَ تجربتها بما يوازي ثقل القرار الذي اتخذه البطل فيها؟

ألم تكن المدينة جديرة بأن نرى شوارعها ووجوهها وحياة الجامعة فيها؟ وكيف عاش الأستاذ المهاجر أيامه بين العمل وانتظار الرسائل؟ نقرأ في كتاب الأستاذة منى تحليلًا للحذف والتلخيص يتيح مدخلًا لفهم هذا التفاوت، وإن لم يمنحنا جوابًا قاطعًا عن خصوصية الرياض. وأميل إلى أن سليم وصل إليها وقد بقي وجدانه في المغرب؛ فاختصر السرد مكان إقامته، وأطال الإقامة حيث تسكن حبيبته. تفسير محتمل لا يلغي فضول القارئ تجاه الحكاية التي لم تتسع.

وما قصة حبه في الرياض؟ المفارقة أن الحب الذي يمتحنه هناك بدأ بعيدًا عنها. أثيرة، الأرملة المغربية التي عرفها في المغرب، تصبح في الغياب أشد حضورًا. ينتقل إلى الرياض للعمل، وتبلغه رسالتها: تحبه، لكنها لا تستطيع مفارقة وطنها. فيغادر السعودية ويعود إليها. تلك تضحيته كما يتيح النص فهمها: يتخلى عن مواصلة إقامته وعمله هناك، ويعيد توجيه حياته نحو الحب، من دون أن نحمّل القرار خسائر مادية أو مهنية لا نملك تفاصيلها.

فهل انهزم الحب في الرياض، أم انتصر حتى أعاد العاشق إلى حيث ابتدأ؟ لعل الذي انهزم هو احتمال البقاء بعيدًا عن أثيرة. والمنفي أقدر على تفهم تعلقها بوطنها، لأنه يعرف معنى الاقتلاع منه؛ فكيف يطلب منها أن تعيش جرحه نفسه؟ هنا تقودنا صاحبة الدراسة إلى السؤال الذي ينتظم حوله كتابها: كيف يُكتب الزمن حين تتنازعه الخسارة والرغبة؟ تتبع الاسترجاع والمناجاة والتداعي والتكرار، وتكشف كيف يمنحها القاسمي وظيفة تتجاوز استعادة الوقائع. فالساعة تعد أيام سليم، لكن ذاكرته تعيش أزمنة متداخلة: وجه يستدعي وجهًا، وخبر يوقظ اغتيالًا، وحب يستحضر فقدًا قديمًا. وبفضل هذا التحليل نفهم أن الماضي قوة تعمل في الحاضر، وتعيد تشكيل علاقته بنفسه وبالأمكنة.

وتعرض الأستاذة منى العيبان تيار الوعي بوصفه اقترابًا من الحياة الداخلية للشخصية، حيث تتراجع سلطة التتابع أمام حركة الذهن. وتستوقفني قراءتها لأثيرة حين تتجاوز كونها شخصية إلى حضور يستولي على زمن سليم ووجدانه. هنا تبلغ الدراسة واحدًا من أجمل مواضعها: يصبح السؤال عن مقدار حضور الحبيبة سؤالًا عن قدرتها على تغيير الإحساس بالعمر. ومع ذلك يبقى التمييز ضروريًا؛ فليس كل استرجاع تيار وعي، ولا كل مناجاة دليلًا كافيًا عليه.

ومن الباب الذي تفتحه الباحثة، أتساءل: ماذا صنع هذا التيار في روايتنا العربية؟ في تجارب منها «اللص والكلاب» لمحفوظ، و«ما تبقى لكم» لكنفاني، اقتربنا من الشخصية في اضطرابها، وسمعنا المسافة بين ما تقوله وما تعجز عن قوله. اتسعت اللحظة لتاريخ من القهر والرغبة، وصار الحدث يُقرأ بما يتركه في الداخل. لكن التقنية لا تضمن الإنجاز؛ فقد تتحول المناجاة إلى إطالة، والتشظي إلى افتعال، إذا لم ينبعا من ضرورة التجربة.

وهل ما زلنا نستفيد منه؟ أراه قادرًا على التعبير عن إنسان تتنازع انتباهه الأخبار والصور والذكريات، متى كشف ما يعجز عنه التسلسل المعتاد للأحداث. وهذا مما نجده في كتابها: فرصة العودة إلى التقنية وسؤال جدواها، بعيدًا عن الاكتفاء باسمها. أغلق الكتاب وأشعر أنني قرأت كتابين في كتاب: دراسة منى العيبان التي تفكك البناء وتضيء دلالاته، ورواية القاسمي التي تستعيدها أمامنا بأسئلتها ووجوهها ومرافئها. وبينهما تقودنا المؤلفة إلى مرحلة من تجارب الرواية العربية تكاد تغيب عن ذاكرتنا القرائية؛ مرحلة جعلت الوعي والذاكرة والزمن الداخلي ميدانًا للمغامرة الفنية. فهل نسينا تلك المغامرة، أم ألفنا ثمارها حتى لم نعد نتذكر الطريق إليها؟ لعل فضل هذا الكتاب أنه يعيد فتح الطريق، ويتركنا نمضي فيه بأسئلة جديدة.