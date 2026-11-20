نحن الآن على بعد عام من التكريم الكبير الذي حظي به الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني من محبيه الكثر، وكما هو الرفيع جداً (أبو متعب) فارقاً متفرداً فقد جاء التكريم كذلك، بل ورائداً سيقتفي أثره المُكرّمون اللاحقون مقتدين بهذا النموذج العالي في صناعة الأثر المستدام، حين تحول من فعل احتفالي انطباعي عابر إلى قيمة مستدامة تعود بالنفع للإنسان والمجتمع، وذلك عبر تأسيس جمعية خيرية بمسمى (بصمة بر) ليذهب ريع ذلك التكريم لصالح الجمعية، وهذا ما يُرسخ مفهوم المشروعات الخلاّقة التي تنتج عطاءات حضارية فعلية.

من الأعمال المميزة التي شهدها التكريم طباعة كتاب حوى مقالات عدد من الرموز في مختلف المجالات، وقد شرفني الأصدقاء في لجنة التكريم بالاستكتاب، والحق أن الشكر لا يفيهم حقهم لقاء ما أتقنوه وأبدعوا في إعداده وتنفيذه باحتراف مهني فائق، وبكل نكران للذات، عبر ذلك التنظيم المتقن على كل المستويات، والتحية الرفيعة لرجل الأعمال فيصل الخاتم الذي تكفل بالدعم المالي لإقامة حفل التكريم النموذجي.. وإلى المقال:

حينما بنى الفيلسوف اليوناني أفلاطون مدينته الفاضلة كفكرة فلسفية تخيّلية، بوصفها نموذجاً نظرياً لمجتمع مثالي يسعى إلى الاكتمال المنشود لحياة الإنسان، كان القدر يبشر بقبيلة فاضلة ستبصر النور بعد قرون من الأزمنة والحضارات اسمها عبدالواحد بن سعود الزهراني، الفارق بينهما أن المدينة الفاضلة لأفلاطون فكرة للخيال، بينما القبيلة الفاضلة عبدالواحد واقع حي قوامه الفرادة؛ خلقاً وشاعرية وعلماً وأثراً وإثراءً وتأثيراً وخلوداً في الوجدانات والذاكرة والروح والمثال العالي، أما مشترك ما بينهما فهي فكرة الفلسفة التي هي قاسم الصفة لكليهما.

لقد أشرق عبدالواحد من بين سفوح الجبال على صهوة قصيدة، إلى أن غرس راية شعر الشقر على القمة، كان مختلفاً لم يُقلد، ولن يتكرر، وله طريقته في خلق القصيدة كما لو أنه ينحتها بإزميل، رغم أنه يرتشفها من بحور سمائه دون عناء.

أنا من الجيل الذي تربى وترعرع على القصائد التي كان عبدالواحد قيثارتها ومئذنتها، كأن هذا الـ(عبدالواحد) يستهدف تعليمنا فن الاختلاف والحوار مثلاً، جيل تلو آخر ظل ينتظر صيفاً بعد صيف، قصيدة موسمية يشعل بها عبد الواحد الساحة ويُلهب بها الوجدانات والحكايات طوال ما سيأتي من شهور السنة.

أنا من تلك الحقبة (على الأقل) التي ترى رموز الباحة ممثلة في الحصن والجنبية وعبدالواحد، وعند الحديث عن عبدالواحد فهنا لا أكتب مقالاً بل أخلد لحناً، وأُدوّن اعترافاً بالامتنان لكل الحالات والتحولات واللحظات التي صاغها إنسان عظيم اسمه عبدالواحد.

نحن بكل صدق حينما نكتب عن الرفيع عبدالواحد نبدو كأننا في مقتبل تجربة الكتابة، فصعوبة التدوين عنه كصعوبة الإحاطة الكاملة بقبيلة فاضلة بأكملها اسمها عبدالواحد، لذلك نجنح للكتابة عما بداخلنا له، أكثر مما نتقصّد هول الكتابة عنه، وعلى هذا النحو والمحو يأتي هذا المقال كرسالة متأخرة للإنسان عبدالواحد، وعلى صيغة إعجاب متأخر أيضاً، واعتراف بالامتنان هو أيضاً متأخر.

ورغم أن عبد الواحد يستحق ما هو أثقل من الكلام، وأملأ من الورق، إلا أننا نجود بما تملكه أقلامنا على الأقل، وإن لم تصل إلى جزء بسيط منه، فصعوبة الكتابة عنه ليست في قلة الحديث، بل في عمقه، وقلّما حضر عبدالواحد شخصاً أو اسماً في مكان ومضى، بل يبقى في نقاشات من أشعل فيهم جذوة التفسيرات قبل أن يودعهم، فيصبح هو الحدث كما لو كان ذلك النجم اللامع الذي ظهر فجأة، بينما كان أصل الحديث عن السماء، وكأنه يعيد الصياغة ليجعل السماء خلفية له.

ما كان عبدالواحد يركض خلف الأضواء، بل كانت هي من تتبعه، بل وكأنه هو الضوء نفسه، جمع بين الذكاء الفطري والحكمة التي لا تُشترى، والسجايا الطوال تلك التي لا تحتويها النعوت، ولا أبالغ إن قلت أننا كنا نتربى على قيم وأخلاق ما أبدعه عبدالواحد في زمن كان المنبر مُؤدِباً، ثم ارتقى ليعيد تشكيل وعينا، وليصيغ فينا فكرة الانتماء من جديد.

يا لهذا الـ(عبدالواحد) الكثير المثير، المتعدد المتجدد، الساطع الشاسع، عابر الأزمنة والأمكنة والأجيال والمجالات، الآتي من فم الغيم، الساكن في قطرة مطر، والمسافر كشعاع لا نهاية للحظه، الأعمق من أن تفهمه، الأوضح من أن تنظر إليه، المتواضع دائماً وأبداً وأزلاً إلا في إبداعه، ليس شاعر صف وحرف فقط، بل ابن بار بالعرضة، وربيب شموخها، يسردها في المناسبات لا كمن يحيي التراث، بل كمن يعيش فيه ويعيشه، ليس ابناً للبلاغة فقط، بل ابناً للتجربة، ابناً للقرية التي حفظت تفاصيله الأولى، وحينما أذكر البلاغة فيكفي أن ينظر عبدالواحد على الغيم (أفترض أن عبدالواحد في منزلة أعلى من الغيم لهذا لا ينظر إليها بل عليها من علٍ) فيكتب لك معنى آخر للمطر.

لم يكن يصف عبدالواحد المشاعر، بل يسكبها، وكأن الحرف عنده شرفة يطل منها الناس ليسمعوا مافي قلوبهم، فيرون ما كانوا يجهلون أنهم يشعرون به، لم يُجامل في الموضع الذي يكون فيه الصمت خيانة، مثلما لا يتحدث حينما يكون السكوت مدروساً بعناية.

في شعره تجد العزة ناصعة، والشهامة شاهقة، والحب محتشماً، والعتب نبيلاً ويأبى الانحدار، لم يجامل المنبر، ولم يخذل السامع، وكان كل بيت له سارية ترى شموخها في عاطفتك، فالشعر فيه هوية حينما كان لدى آخرين هواية، لم يكتب ليُصفق له، بل ليُحفظ اسمه في الذاكرة، ليجعل الزمن بالنسبة لقصائده أمراً نسبياً، وكأنك سمعتها بالأمس، لهذا ماضيه لا يشيخ، وحاضره لا يتلاشى.

كم وددت أن أطيل وألا أتوقف، لكنها مساحة النشر التي أقدر حرص القائمين على رعايتها، لهذا أختم بالشكر الجزيل للكرام النبلاء الرجال الأوفياء راعياً ومنظمين، على ذلك التكريم الواجب المستحق.

بقي أن أشير إلى أمنية عميقة أرجو أن تتهيأ عبرها فرصة الكتابة عن صديقي الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني، من المنظور الأكاديمي الذي يحضر فيه بوصفه رمزاً أكاديمياً رفيعاً، فهو زميل الأكاديميا والعلم المنضبط بالشرط المنهجي، أما هذا الجزء من البوح أعلاه فهو محاولة وصف واقع لا مجرد مديح مستحق، راجياً الله لرمزنا المتفق عليه (أبو متعب) الخير كله وتمام الأمنيات.

التكريم ثقافة وفاء،،