يعدّ الشاعر الصحفي سعد بن عبدالله الحميدين من روّاد القصيدة الحديثة في المملكة، إضافة إلى أنه رمز من رموز الصحافة الثقافية، وحظيت تجربتاه وما زالتا تحظيان بالتقدير والإشادة، ويعدّ من أهم وأبرز شهود العيان والبيان على التحوّلات، وأحد عرّابي الحداثة السعودية؛ وهنا نستعيد شيئاً من عبق البدايات، وتحديات المراحل، ويظل ضيف هذه المساحة قامة أخلاقية وأدبية، وتجربة ثريّة بالمواقف والذكريات؛ فإلى بعضٍ منها في نصّ هذا الحوار:

• باعتبارك من أبرز روّاد القصيدة الحديثة عربيّاً، وأوّل من أصدر مجموعة شعرية عام 1976 تعتمد شكل قصيدة التفعيلة، ما أبرز سمات تلك المرحلة؟

•• كان الشعر الحر (قصيدة التفعيلة) مذموماً عند الكثيرين من المنتمين إلى الساحة الأدبية، وكانت صفحات ثقافية تخصص للأدب شعراً ونثراً مساحة، إبان صحافة الأفراد، وامتد إلى صحافة المؤسسات، التي التحق بها محررون من الشباب الذين كانوا يتابعون المجلات الثقافية العربية، الصادرة من مصر ولبنان والعراق والكويت وغيرها، مثل مجلة الأديب لصاحبها ألبير أديب، ومجلة الآداب للأديب الدكتور سهيل إدريس، وعلى نهج هاتين المجلتين سارت الكثير من المجلات والصفحات في الجرائد العربية في نشر الشعر الحر والتنظير له، ما شجع بعض محرري الصفحات في الداخل على نشر هذا الشعر، فيما امتنع البعض، إذ حدث الصراع بين التوجهين؛ فكانت صحيفة المدينة ومحرر الصفحة الثقافية بها الشاب سباعي عثمان من المُحتفين بالجديد ونشر ما يرى أنه مناسب ويتماشى مع القواعد التي اتفق عليها منظرو ونقاد وشعراء الشعر الحر، ومنهم الشاعرة نازك الملائكة في مقدمتها لديوانها (شظايا ورماد) التي ذكرت وركّزت فيه على أنها أول من كتب القصيدة الحرة، وأردفت بكتابها (قضايا الشعر المعاصر) الصادر في أوائل ستينات القرن الماضي، قبل بدر السياب، ولكي لا أطيل، أشير إلى أن المحرر الثقافي لصحيفة الندوة كان يعارض هذا التوجه بكتاباته، ويستكتب من يشاركه توجّهه، أما الشعراء الروّاد الكبار فلم يؤيد الجديد (الحر) -أقول الحر تمثلاً بما كان رائجاً في البدايات- إلا الشاعر محمد حسن عواد؛ الذي كتبه ونافح عنه وإن لم يصدر ديواناً مستقلاً -طبعت كتبه في مصر- والشاعر محمد الفهد العيسى الذي نشر في ديوانه (على مشارف الطريق) الصادر عن دار الملايين بلبنان قصيدة حرة من أصل 26 هي (الطبيعة الخرساء)، ثم ألحق الديوان بقصيدة مطولة، تمثّل ديواناً مستقلاً؛ بعنوان (ليديا) من نفس الدار بلبنان -وجلبت له المشكلات مؤقتاً- وتناول أو شارك في كتابة الشعر الحر شعراء سعوديون من الروّاد لهم مكانتهم في الشعر، منهم: طاهر زمخشري، حسن القرشي، أحمد قنديل، ناصر أبو حيمد، إلا أنهم لم يطبعوا أعمالهم داخل المملكة، كما أنه لم يفرد له أحد منهم ديواناً خاصاً، وكان البعض ممن ينتمون إلى الأدب والشعر يطلقون عليه مسميات (الشعر العبد، أو بعر الكبش، أو كلام العاجزين، وشعر الشيوعيين) وهكذا دواليك.

• كيف تشجعت ونشرت (رسوم على الحائط) في ظل صراع محموم؟

•• في ذلك الوقت دخلتُ ميدان الثقافة من باب الصحافة الثقافية، وانتسبتُ لمجال التحرير الثقافي إثر نشر بعض القصائد التقليدية، وبعض الشعر الحرّ في صحيفة المدينة، وصحيفة اليمامة أواسط الستينات من القرن الماضي، ونويتُ إصدار ديوان من الشعر الحر، وكنت في حيرة هل تقبل رقابة المطبوعات ومطابع الداخل العمل أم أتوجه لمطابع خارج المملكة.. أعرف الأجواء وما يمكن أن ألاقيه من نقد إلا أنه كانت لدي قناعة بما أكتب، وثقة بأني إذا طبعت في الداخل سيكون العمل قريباً مني أطّلع وأراجع وأُنسّق، فعرضت ذلك على رئيس تحرير مجلة اليمامة محمد الشدي الذي نشر لي أكثر من قصيدة، وأبلغته أني أرغب في إصدار الديوان واخترت له قصائد من الشعر الحر، فقال: ستتحمل النقد؟ قلت: سأقبل النتيجة سواء النجاح أو الفشل، ولكن هذا ما استقر عليه رأيي، فقال: أنت وقناعتك، ووُفقّتُ بمخرج شاب من زملاء العمل عصام أبو خالد، وفنان تشكيلي حقيبته على كتفه للرسوم التعبيرية من نفس العمر محفوظ المهدي، وفسحتُ الديوان من الإعلام، ومررت على معهد الإدارة، وفي ربع ساعة كان معي الغلاف الذي أنجزه الفنان فوزي زقزوق، وأيام قليلة و(رسوم على الحائط) بين يدي، وصادف نشره الثلث الأخير من عام 1976، إلا أننا سجلناه في عام 1977 لنكسب العام الجديد، ونشر خبر الصدور في الصحف المحلية وبعض صحف الدول العربية، الأهرام مصر، الحياة لبنان، القبس الكويت.

• بماذا تلقاه الروّاد الآباء؟

•• كتب عنه من الروّاد مشجّعاً الناقد عزيز ضياء، وقال: «عمل الحميدين يمثل بالنسبة لي نافذة طالما تطلعت أن تُفتح في معمار الأدب والفن في بلادي لأرى عبرها كيف ينمو الغراس وكيف تتفتح الأزهار وتنضج الثمار..». وكتب عنه الشاعر بدر توفيق، في مجلة إبداع، وليلى السائح في ملحق صحيفة القبس الكويتية، وتلقيت طلبات تأمينية لبعض الوزارات والجامعات، وأجريت معي مقابلات تلفزيونية وإذاعية حوله.

• هل تشجعَ شعراء آخرون للكتابة على المنوال نفسه؟

•• في تلك الفترة بادر الشاعر الراحل أحمد الصالح (مسافر) وأصدر ديوانه الأول بعنوان (عندما يسقط العراف)، وأعقبه الشاعر الراحل على الدميني بمجموعته الأولى (رياح المواقع)، وسار الشاعران على نهج (الشعر الحر)، ثم توالت الإصدارات عبر العقود التي تلت السبعينات لشعراء وشاعرات لهم مكانتهم في الساحة الثقافية المحلية والعربية.

• بالرغم من حضور تجارب كتابة القصيدة الحديثة، في المملكة، قبل صدور ديوانك الأول، إلّا أنها لم تترسّخ التجربة بإصدار دواوين حديثة والتنظير لهذا التوجه في الكتابة، أليس كذلك؟

•• كما ألمحت في الجواب السابق كانت المحاولات تجابه بالسخرية والتقليل من مستوى الأعمال الخارجة عن النهج التقليدي، وتُنشر القصائد على استحياء في آخر الديوان وتعنون بـ(من الشعر الحر).

• ألم يخفف وهج الصراع صدور مجموعتك الأولى، إثر صدور مجموعة الشاعرة فوزية أبو خالد (إلى متى يختطفونك ليلة العرس)؟

•• الصراع كان ولا يزال قائماً فيما أعتقد إلى اليوم، حول أشكال الشعر، وبدخول الرواية، وتحوّل الزمن من الشعر إلى الرواية كما رأى الناقد المصري جابر عصفور، هناك انعطاف حاد وتغافل أو تغاض عن الشعر وما حول الشعر، وديوان الشاعرة الدكتورة فوزية أبو خالد له مكانته ضمن الإصدارات المماثلة.

• ما الذي جعل الصراع يتنامى ويصل حدّ الاتهام بالإساءة للثوابت؟ ما العوامل التي غذّت الصراع؟

•• في ما بعد، اتخذ الصراع بين الأشكال الشعرية منحى أيديولوجياً حاداً، وصدرت في الثمانينات كتب تهاجم شعراء الحداثة من منظور يرى أنه في «الحداثة ميزان الإسلام»، والإشكال يتمثّل في الاستناد على أيديولوجية كان يحضّر لها بامتصاص بليد من مماثلين في بلدان عربية أخرى أعني تقليداً فقط.

• متى كسرت موجة الحداثة، وما بعدها، تصوّر البعض أن المملكة بلاد محافظة ولن تنجح فيها حداثة؟

•• الحداثة حتمية وسائلة، والزمن في ركض إلى الأمام، وهي في كل شيء، كما رأى الفيلسوف (زيغمونت باومان)؛ السائل الحديث يظل يفاجئنا، وما يبدو مؤكداً وملائماً اليوم قد يتراءى غداً عديم الجدوى.

• كيف تنظر لوصف البعض لنخب خليجية بأوصاف منها «مثقف النفط» و«ثقافة الطفرة النفطية»؟

•• هذه مواقف وأوصاف حاقدة لا ناقدة!

• لماذا إبان إدارتك للقسم الثقافي في صحيفة «الرياض» تبنيت تقديم المشهد الثقافي العربي بعامة؟

•• كان الملحق يمثل الحديث، والحداثة يمثلها مثقفون من الداخل، إلى جانب نخب من العراق وسورية ولبنان واليمن، والبلاد العربية كافة، وبوعي تام؛ وكان الملحق في نظر المنصفين متفوقاً على سابقيه من الملاحق لكونه استوعب الساحة العربية بكاملها.

• من (رسوم على الحائط) إلى ديوانك الأحدث (عزف على الحروف) ما زلت تتمسك بالتنوع في بناء القصيدة الشعرية، إلام تعزو ذلك؟

•• يظل الشعر عندي حالة اكتمال، فالشاعر لا يبدأ مكتملاً ولا كاملاً؛ تتبلور الحالة بمداهمة القصيدة، إذ أنا لا أكتب القصيدة إلا عندما تأتي، وتُلحُّ في طلب الخروج، حينها أكون طوعها.

• متى تكتب قصيدتك؟

•• ليس لدي وقت معيّن لأكتب، فالشعر هو من يكتبني، ومن يقرأ شعري يدرك ذلك ويستبينه.

• كيف ترى مكانة وأثر الشعر في عالم اليوم؟

•• أجيبك على هذا مستعيراً من الشاعر نزار قباني قوله: «ليس عندي نظرية لشرح الشعر، ولو كان عندي مثل هذه النظرية لما كنت شاعراً؛ لأن المعرفة بما نفعله تعطل الفعل، كما يرتبك الراقص حين يتأمل حركة قدميه».