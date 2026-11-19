أعلن نادي تلاد الثقافي إطلاق مبادرة «جولة وطن» لتوثيق الموروث الثقافي في مناطق المملكة، خلال أمسية أقيمت في الرياض مساء الخميس الماضي قدم فيها النادي هويته التعريفية بالعربية والإنجليزية والفرنسية، بحضور رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» خالد المالك والكاتب سهم الدعجاني، إلى جانب الدكتور عادل الحارثي من هيئة الإذاعة والتلفزيون والدكتور محمد بن هتشان من جامعة الملك سعود.

واتخذت المبادرة من الأحساء محطتها الأولى، وتعتمد على زيارات ميدانية للتعريف بالمعالم التاريخية وتوثيق الحكايات المحلية والعادات والتجارب المرتبطة بكل منطقة. ويجمع المشروع بين التوثيق المكتوب والتصوير، فتقترن صور المعالم بروايات الناس عنها وما ارتبط بها من ممارسات وذكريات، لتتعرف الأجيال الجديدة على جوانب من تاريخ مناطق المملكة وحياتها الاجتماعية.

وقدمت مؤسسة النادي ورئيسته الدكتورة أمل حمدان الشريف رؤية النادي ورسالته باللغة العربية، فيما قدم المؤسس الشريك عقيل العنزي والمترجم يحيى العسيري الهوية باللغة الإنجليزية، وقدمتها خديجة غانم باللغة الفرنسية. ويستهدف النادي من تقديم هويته بثلاث لغات التعريف ببرامجه وإتاحة محتواها لجمهور أوسع.

وتضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان «قراءة التحولات في المشهد الثقافي وصناعة المستقبل»، تحدث فيها الدكتور ناصر البكر وحاورته الدكتورة أمل الشريف. وتناولت الجلسة دور المؤسسات الثقافية في إنتاج المعرفة واحتضان المواهب، وكيف يمكن أن تقود الفعاليات إلى مبادرات تستمر أعمالها على مدار العام. كما ناقشت دور الشراكات والابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الإبداعية.

وعرض النادي خلال الأمسية عددا من برامجه، بينها «طاولة حوار تلاد» للقاءات الثقافية، و«قلم تلاد» لتنمية مهارات الكتابة، و«مؤلف تلاد» لدعم مشاريع التأليف. وتشمل البرامج أيضا «عدسة تلاد» لتوثيق الموروث بالصورة، و«حكاية أثر» لتسجيل تجارب الشخصيات والمبادرات المحلية.

وكرم النادي عددا من المشاركين، بينهم المالك والبكر والدعجاني، ومنح البكر والدعجاني العضوية الفخرية.