كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن وثيقة تاريخية تبرز جانباً من اهتمام الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بنشر العلم وتعزيز المعرفة؛ من خلال مبادرة ملكية قضت بطباعة أكثر من 100 ألف نسخة من الكتب وتوزيعها على نطاق واسع دعماً للتعليم ومكافحة الأمية.

وتضمّنت الوثيقة تقريراً نشرته صحيفة (أم القرى) في 21 شعبان 1347هـ الموافق 1 فبراير 1929م، بعنوان «الدين يقضي على الأمية»، استعرض جهود الملك عبدالعزيز في دعم التعليم وتوفير الكتب وإتاحتها للمجتمع، مشيراً إلى أن تلك الجهود أسهمت في الحدِّ من الأمية ورفع معدلات القراءة والكتابة.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الملك عبدالعزيز المبكر ببناء منظومة تعليمية متكاملة منذ المراحل الأولى لتوحيد المملكة، عبر تأسيس المدارس والمعاهد، وإعداد الكوادر التعليمية، وإيفاد الطلاب للدراسة خارج البلاد، بما أسهم في ترسيخ أسس التعليم النظامي.

واستحضرت الدارة إحدى المحطات البارزة في مسيرة التعليم بالمملكة، والمتمثلة في تخريج الدفعة الأولى من طلاب المعهد العلمي السعودي عام 1350هـ الموافق 1931م، حين أكد الملك عبدالعزيز في كلمته للخريجين أهمية اقتران العلم بالعمل، وعدّ الانتفاع بالمعرفة أساساً لتحقيق التنمية وبناء الوطن.

وتسلط الوثيقة الضوء على البعد الحضاري لمشروع الملك عبدالعزيز، الذي نظر إلى التعليم بوصفه ركيزة للتقدم وأحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز الوعي والمعرفة في المجتمع السعودي.

