يعد الشعر العامي في الخليج والجزيرة العربية مصدراً هاماً من مصادر التوثيق لأحداث ومشاهد سياسية واجتماعية، بل يعتبر صوتاً معبراً عن أحلام الفرد (أو الجماعة) وأفراحه وأحزانه وانتصاراته وانكساراته.

ويعتبر القرن العشرون هو العصر الذي شهد فيه الشعر العامي تطورات هائلة، ففيه دخلت القصيدة العامية عوالم جديدة، ابتداء بظهورها مدونة على صفحات الجرائد والمجلات والكتب، وانتهاء بظهورها على شاشات القنوات الفضائية، وفي المهرجانات الكبرى، ومواقع الإنترنت. في الوقت نفسه، راحت القصيدة العامية تلامس موضوعات وأغراضاً شعرية جديدة. يقول الشاعر والكاتب الكويتي إبراهيم الخالدي، في ورقة ألقاها في ملتقى عمان الشعري الخامس عام 2015، إنه على الرغم من الإقليمية أو القبلية التي اتصف بها بعض مجاميع ودواوين الشعر العامي الصادرة في دول الجزيرة العربية والهلال الخصيب، «إلا أنها قدمت في النهاية صورة بانورامية لوجه المنطقة الأدبي في القرون السابقة، كما أنها أسهمت في حفظ تراث إنساني كان معرضاً للضياع بسبب الاعتماد على الرواية الشفهية، إضافة إلى التغير السريع الذي طرأ على الظروف الاجتماعية والسياسية خلال النصف الأول من القرن العشرين».

ويرى الخالدي، أنه خلال القرون الثمانية التي أعقبت ظهور الشعر العامي، حدثت تحولات كثيرة على أصعدة اللغة، والأوزان، ونظام التقفية، والشكل الشعري، حتى تقولب الشعر العامي في مستويات ثلاثة، هي:

أولاً: مستوى النظم الإلقائي، وتنضوي تحته القصائد التي تنظم بقصد الإلقاء. ثانياً: مستوى الارتجال اللحظي، وتنضوي تحته فنون شعرية عديدة كالقلطة والحداء والهوبال والدارمي، وغيرها من الفنون الشعرية المرتجلة.

ثالثاً: مستوى التغني الشعري، وتنضوي تحته فنون شعرية كثيرة يقصد منها التطريب، كالسامري والهجيني والعرضة والموال والتغرودة والونة والكسرة وأغاني العمل والبحر بكافة أنواعها.

ما سبق ليس سوى مقدمة مختصرة للحديث عن واحد من أهم شعراء العامية في الكويت والخليج والجزيرة العربية، ومن أشهرهم لجهة الجرأة في نقد الأحوال العامة. إنه الشاعر الشعبي الكويتي الراحل منصور الخرقاوي، صاحب السيرة المعجونة باليتم والكفاح والتنقل والبحث عن المعرفة. وهو من جهة أخرى، ساهم مساهمة لا تقدر بثمن في إبراز الأغنية الكويتية الحديثة على جميع المستويات، ولعب دوراً لافتاً في نهضتها من خلال قصائده الجميلة التي تولى فنانو الكويت غناءها بحناجرهم الذهبية، بدءاً من عام 1945، حينما غنى له الفنان الكبير عبداللطيف الكويتي.

ولد «منصور منصور يوسف المبلّغ المنصور الخرقاوي» في «سكة عنزة» بمدينة الكويت سنة 1925، ابناً لوالده الشاعر وعازف الربابة منصور يوسف الخرقاوي، الذي تعود أصوله وأصول عائلته إلى قبيلة طي من شمر من منطقة «الخرقاء» في حائل، لذا نسبت الأسرة إلى تلك المنطقة فسموا بالخرقاوي. أما والدته فهي لولوة عبدالرحمن سليمان الرباح (ت: 1974)، وكانت قارئة موالد في المناسبات الدينية والزواج.

توفي والده وهو جنين في بطن أمه، فسمي على اسم والده كما جرت العادة قديماً، وتربى في كنف جده لأمه عبدالرحمن سليمان الرباح، وبعد وفاة الأخير تكفل به خاله أحمد عبدالرحمن الرباح، الذي دربه على العمل التجاري معه في دكانه، كما دربه على شيء من الطب الشعبي الذي كان يمارسه.

أدخلته أمه المدرسة في سن مبكرة، فدرس في المدرسة المباركية، ومدرسة الملا مرشد، والمدرسة الأحمدية. لكنه تولع بالشعر والأدب وهو في السادسة عشرة من عمره، ليس فقط تأثراً بوالده الشاعر، وإنما أيضاً تأثراً بخالته التي كانت لها اهتمامات شعرية. علاوة على ذلك لعبت جدته لأمه «موزة حمادة» دوراً مهماً في تذوقه الأدبي والشعري وسعيه وراء المعارف. إذ كانت تطلب منه، أن يقرأ لها كتب التراث والدين وقصص سيف بن ذي يزن وعنترة وحكايات «ألف ليلة وليلة»، وهو ما شجع الصبي منصور على التردد على المكتبة العامة للتنقيب عن الكتب واستعارتها من أجل تلاوة محتواها على جدته. وهناك كان يلتقي بجموع الأدباء والشعراء والمثقفين الكويتيين الأوائل، وينصت لنقاشاتهم الفكرية ويستمتع بأحاديثهم الأدبية ومطارحاتهم الشعرية، فاطلع على فنون وأشعار عدد من الأسماء المحلية اللامعة مثل عبدالله الفرج وبن لعبون وفهد بورسلي. ونمت بداخله الرغبة في مجاراتهم، وزاد اهتمامه بالتراث والفلكلور. وهكذا نجده يهجر مدرسته ويوجه كل طاقته نحو القراءة، فقرأ دواوين عنترة العبسي، وعمر بن أبي ربيعة، والمتنبي، والشريف الرضي، وأبي تمام، وابن زيدون، ثم قرأ المعلقات، وكان حريصاً أثناء قراءاته أن يسجل الملاحظات حول كل ما يقرأ، الأمر الذي رفع من مستواه الثقافي والمعرفي ومهد الطريق أمامه لكتابة القصائد. وكانت أولاها في عام 1939 بمناسبة بدء تعليم البنات في الكويت، حيث كتب سامرية حيا فيها الفتاة المتعلمة بقوله:

يوم شفت الصبايا بالمعارف ينشدون

كلهن معلمات للرياضة يلعبون

شاقني زين الصفات يوم عرّض لي ابهون. بعد أن ترك مدرسته، شجعته والدته على دخول سوق العمل لكسب قوته بنفسه، فاتجه إلى العمل في البناء مع قريبه سعود الراشد الرباح، الذي سوف يصبح من أعمدة الغناء والطرب في الكويت. ثم مارس بعض الأعمال اليدوية البسيطة ذات المردود القليل، ثم أمضى الأعوام من 1950 إلى 1953 موظفاً بدائرة الأشغال العامة، يمارس أعمالاً لم يجد نفسه فيها.

كانت تلك السنوات المبكرة من عمره سنوات شاقة وقاسية، لكنه صبر على قسوتها علّ الظروف تتحسن، وهو ما حدث بالفعل في عام 1958، حينما وجد وظيفة بدائرة الشؤون الاجتماعية، فعمل هناك في لجنة جمع التراث التابعة لمركز الفنون الشعبية، ثم انتقل للعمل في بيت البدر، الذي تحول إلى دائرة الإرشاد والأنباء (الإعلام)، وظل يعمل حتى عام 1980 حينما تمت إحالته للتقاعد.

وفرت له وظيفته الحكومية تلك أموراً استهوته وكانت في صميم شغفه وانشغالاته، إذ أتاحت له فرصة مصاحبة عدة فرق شعبية شهيرة مثل فرقة علي بن سيف، ومزاملة عدد من الشعراء مثل محمد فلاح الخرافي والشاعر عبدالله عبدالعزيز الدويش، الذي دخل معه في مساجلات شعرية حميمة، والتعرف على الكثير من الفنون التي شكلت نقطة تحول مهمة في حياته ومسيرته.

المتتبع لمسيرته الشعرية، يجد أنه كتب في المرحلة الأولى المبكرة من حياته قصائد تمّ تلحينها وغناؤها، فحققت له شهرة واسعة، كقصيدة «يا لدانة لدانة»، التي غناها الفنان المعروف عبداللطيف الكويتي عام 1945، وتم تسجيلها وإذاعتها آنذاك في إذاعة لندن. وهناك أيضاً قصيدة «حمام يا للي على روس المباني»، التي غناها وسجلها على أسطوانات الفنان الكويتي القديم عبدالله بن حميد في منتصف الخمسينات، فاشتهرت بدليل أن آخرين غنوها مثل الفنان محمود الكويتي ومطرب الريف العراقي حظيري بوعزيز. وتقول القصيدة:

حمام يا اللي على روس المباني

ذكرتـنـي مـغـرم روحــه شـجـيـة

ذكرتـنـي جــادل حـبــه سبـانـي

مدعـوج الاعيـان مـردوع الشفـيـة

لا نـبــة مـنــه ولا خـــط فانــي

ويـن اتصـبـر وهــو يـطـري علـيـه. غير أن من أروع وأشهر ما كتبه في مسيرته، تظل أغنية «جودي»، التي أداها غريد الشاطيء بصوته القوي في بداية مسيرته في أوائل الستينات من ألحان المبدع حمد عيسى الرجيب، فحققت للثلاثة شهرة مدوية. يقول مطلع القصيدة التي برع صاحبها فيها، لجهة المزج بين الحب والحنين والشوق:

جودي لا تهجريني ولو بالطيف زوريني

صبرت وشابت عيوني واشوف الهم يطويني

طربتي من شقا روحي خضبتي من دم جروحي. وقد أشار الكاتب صالح الغريب في مقال له بصحيفة «القبس» (11/8/2006) إلى أن قصيدة «جودي» تعبر عن أول قصة حب حقيقية في حياة الخرقاوي، وكانت تجربة فاشلة سببت له صدمة أوحت له بكتابة القصيدة بهذه الصورة القوية المليئة بالأحاسيس والمشاعر. على أن في رصيد شاعرنا عشرات الأعمال الغنائية الناجحة الأخرى، من تلك التي جدد من خلالها الأغنية الكويتية مع المحافظة على الأصالة والتراث، مثل أغنية «هبّ الهوى وناداني»، التي أداها صالح الحريبي، وأغنية «يا حزين القلب»، التي أدتها المجموعة سنة 1963 من ألحان أحمد الزنجباري، وأغنية «حمام شاقني فنه» التي لحنها غنام الديكان وغناها محمد المسباح، وأغنية «الحب سباني» التي لحنها وغناها عبدالحميد السيد في بداياته سنة 1961، كما غنى له السيد أغنية «حنين الموج يشجيني، وضوح البدر يغريني» الجميلة. ولا ننسى الأغاني العديدة التي قدمها لقريبه سعود الراشد، مثل: «أمس الضحى»، و«حدثيني» و«سال دمع المحب» و«هبّ ريح الصبا» و«نحمد اللي» و«دارنا يا كريمة». ومن الأغاني الأخرى التي كتب الخرقاوي كلماتها وغنتها فرقة التلفزيون من ألحان غنام الديكان أغنية «مفتون» التي يقول مطلعها:

مفتون قلبي في هوى الغزلان يا عبيد

مسكين طراد الهوى وا كبر بلواه

يشوقني ترف الحشا في لفته الجيد

لي مر صوبي بالعمالة ثقل خطاه

أقول يا زول المها يا باشة الغيد

ارحم محب بالهوى أنت سبب داه

طفل سنا خده كسر عيني من بعيد

سبحان ربي صوره يضوي من غطاه

يمشي يدق كأنه يساير صوت تغريد

ينساب مثلاة النهر من زين ممشاه. ولهذه القصيدة مناسبة ذكرها الخرقاوي في لقاء تلفزيوني، وهو أنه كان يجلس في دكان الأقمشة الخاص بصديقه عبدالله المنصور في قيصرية المعجل، فمرت فتاة جميلة أمامه، ورأت نظراته لها، فأرخت البوشية وبان جمال رقبتها وجمالها، فقال هذه القصيدة.

قصيدة ترحيبية بالملك سعود

ومما ورد في سيرته المنشورة في الصحافة الكويتية، أنه كان ضمن مجموعة من الشعراء والفنانين الذين استعانت بهم إذاعة الكويت لتقديم فقرات ترحيبية بأول زيارة للعاهل السعودي الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز للكويت سنة 1953، فألقى قصيدة وصف فيها الضيف الكبير بصفات الخير والأصالة والأخلاق الرفيعة والنسل العريق، دون أن يبتغي من وراء ذلك شيئاً، لكن وكيل الملك في الكويت الحاج عبدالعزيز النفيسي اتصل به وكافأه بكيس من الريالات الفضية، فكانت تلك أول هدية يتلقاها في حياته طبقاً لحديثه المنشور سنة 1992 بجريدة «الفجر الجديد».

كان الخرقاوي تواقاً لمعرفة الآخر، فأشبع تلك الرغبة بالسفر إلى خارج الكويت، فزار أولاً أنسباءه في البحرين سنة 1950، ثم قام بجولة في عام 1958، زار خلالها سوريا والعراق ومرّ على الزبير للبحث عن أشعار الشاعر النبطي محمد بن لعبون. وفي عام 1964 زار مصر، وفيها اقترن بإحدى سيداتها وعاد بها إلى الكويت لكنها توفيت في سنة 1976 وهي في الثامنة والعشرين من عمرها، بعد أن أنجبت له «بدر ومنى وهناء». حزن الخرقاوي على رحيل زوجته كثيراً وظل وفياً لذكراها فلم يتزوج بعدها، ونظم أكثر من قصيدة في رثائها، من بينها قصيدة ارتجلها عند قبرها بعد دفنها. واصل شاعرنا رحلاته بعد ذلك فزار السعودية، ثم حل في لبنان في عام 1976، وكانت حربه الأهلية قد اندلعت فقال منشداً: «بلاد الأرز مدري وش دهاها.. عسى يرجع لها ربي صفاها.. ربوع الأنس لبنان الجميلة.. بها فيروز يطربني غناها».

تأثر بفهد بورسلي وسار على نهجه

قال الأديب خالد سالم محمد الأنصاري عنه، إنه «تجاوب مع فهد بورسلي، فأخذ بطريقته وسار على نهجه، وربطت بينهما صداقة متينة، كما دارت بينه وبين شعراء عصره محاورات ومناظرات شعرية جميلة». وقال الأديب الكبير أحمد مشاري العدواني: «عاصر الخرقاوي كتابة الأغنية الكويتية منذ بدايتها، وهو الذي كتب أكثر أغاني المرحوم سعود الراشد، وهو المدافع عن الحق من خلال أبيات شعره، وهو الناقد اللاذع في هجاء كل من يتعرض له. في حياته القاسية، لم يسلم أحد من لسانه إلا النخبة التي بعدت عن طريقه». وكتب الدكتور حمد عبدالله الهباد عنه قائلاً: «الشاعر منصور الخرقاوي شاعر حساس مرهف، وشعره يعكس مكنونه النفسي، وكيف أن الحياة علمته الاعتماد على النفس، ولعل تيتمه في صغره أثر فيه إلى حد كبير جعله يرتبط ببيئته وأهله وجيرانه».

ونختتم بالإشارة إلى جانب آخر من مواهب الخرقاوي لا يعلمه الكثيرون، وهو أنه كان رساماً، بدليل أن غلاف ديوانه الشعري الذي أصدره عام 1980 كان من رسمه.

في 12 أغسطس 2005، وافته المنية في أحد مستشفيات لندن التي كان يتعالج بها من السرطان على نفقة الديوان الأميري، فنقل جثمانه إلى الكويت ودفن بمقبرة الصليبيخات.