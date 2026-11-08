في خطوة تعكس تقدير المؤسسات الثقافية للرموز الأدبية وإسهاماتهم في المشهد الثقافي السعودي، تستعد جمعية أدبي جدة لتدشين جناح مكتبة الدكتور سعيد السريحي، في احتفاء يحمل أبعادًا معرفية وثقافية، ويجسّد قيمة الوفاء للقامات التي أسهمت في إثراء الحركة الأدبية والفكرية.

ووجّهت الجمعية عدداً من الدعوات إلى المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي لحضور الندوة، التي تتناول تجربة الدكتور سعيد السريحي ومسيرته الفكرية، وذلك بالتزامن مع تدشين جناح مكتبته بمقر الجمعية، وذلك مساء غدٍ الاثنين، عند الساعة 7:30 مساءً، بمقر الجمعية في جدة.

ويأتي تدشين الجناح بوصفه مساحةً للاحتفاء بالكتاب والمعرفة، واستحضار تجربة الدكتور سعيد السريحي وإسهاماته في الثقافة والأدب، بما يُعزز حضور الذاكرة الأدبية، ويتيح للأجيال الجديدة الاقتراب من التجارب الفكرية التي شكّلت ملامح المشهد الثقافي السعودي.

وتؤكد هذه المبادرة أهمية المكتبات بوصفها حواضن للمعرفة ومنصات لاستدامة الأثر الثقافي، كما تعكس حرص جمعية أدبي جدة على ترسيخ ثقافة الوفاء للمبدعين، والاحتفاء بمنجزاتهم عبر مبادرات تتجاوز التكريم الرمزي إلى حفظ الإرث المعرفي وإتاحته للأجيال.