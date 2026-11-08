أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية مراجعة ما كتب عن التاريخ والعودة إلى الوثائق الأصلية لتصحيح مساره، داعياً إلى تحري الحقيقة في كتابة أحداثه وعدم الاكتفاء بنقل الروايات المدونة. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بمناسبة إطلاق روايته التاريخية الموثقة «الجلندي خالد بن سلطان القاسمي» مساء (السبت) في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وعدد من الكتاب والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتحدث حاكم الشارقة عن جهوده في كتابة التاريخ وتصحيح ما ورد فيه بالاستناد إلى البحث والتوثيق، مؤكداً أن الوثائق الأصلية تصحح التاريخ. وأوضح أن ما قدمه في هذا المجال لم يقتصر على صفحات أو كتب، بل شمل موسوعات ضخمة اعتمدت على تتبع المخطوطات والوثائق والتحقيق في مادتها.

ودعا الدارسين في الجامعات إلى البحث في التاريخ بالطريقة الصحيحة والرجوع إلى مصادره الأصلية، مشيراً إلى وجود مئات الآلاف من المخطوطات والوثائق لديه لدعم بحوثهم ودراساتهم. ووصف نفسه بأنه باحث يعمل على نقل المعرفة وإيصالها إلى الباحثين والقراء.

وتناول دور الرواية التاريخية في تقديم الحقائق بأسلوب أدبي، باعتبارها أحد الأبواب الثقافية التي تتكامل مع البحث العلمي والتحقيق والشعر والقصة. وأوضح أن قصر رواياته يأتي مراعاة لانشغالات الناس ورغبة في تشجيعهم على القراءة والاستفادة مما تتضمنه.

وكشف أن كتابة روايته الجديدة «الجلندي» استغرقت خمسة أيام وطباعتها نصف يوم، موضحاً أنه يتبع الأعمال الكبيرة بأعمال قصيرة ومتنوعة، يأخذ من خلالها بيد القراء ويعرفهم بطرائق كتابة الرواية والعمل المسرحي والثقافي.

وأشار إلى اشتغاله بهذه الأعمال منذ 54 عاماً، واصفاً ما قدمه بالقليل تجاه أمته، فيما بلغت مؤلفاته 219 مؤلفاً تنوعت بين التاريخ والتحقيق العلمي والأدب والرواية والمسرح.

وأوضح أن أغلب الروايات تتناول السلطة والحكم وما يرتبط بهما من صراعات، فيما يرغب في إظهار الجانب اللطيف من التاريخ من خلال أعماله الروائية وما تتناوله من مواقف وتجارب إنسانية.

وتستعيد الرواية الجديدة، الصادرة عن منشورات القاسمي في خمسة فصول، سيرة الشيخ خالد بن سلطان بن صقر القاسمي الملقب بالجلندي، عبر أحداث تمتد 38 عاماً، مستحضرة ملامح الحياة الاجتماعية والسياسية والبحرية في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر.

وتتنقل أحداثها بين الشارقة ورأس الخيمة وخصب ومسقط ولنجة، وصولاً إلى الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وترصد تحولات حياة الشخصية الرئيسة بين الهجرة والسجن والحكم، إلى جانب قصة حب بدأت منذ الطفولة وانتهت بوفاة محبوبته قبل زواجهما.

وعقب المحاضرة وقع حاكم الشارقة النسخ الأولى من روايته الجديدة وأهدى عدداً منها إلى الحضور.