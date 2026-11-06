أصدر الكاتب والإعلامي حمد آل كليب كتابه الأول «وجهة نظر»، الذي يجمع بين دفتيه مختارات من مقالاته الصحفية المنشورة على مدى سنوات في عدد من الصحف السعودية، من بينها «عكاظ»، و«الوئام»، و«سهم»، و«أحوال»، مقدماً حصيلة من التأملات والرؤى التي تتناول قضايا الإنسان والمجتمع وتحولات الحياة من زوايا متعددة.

ويأتي الإصدار توثيقاً لتجربة آل كليب في الكتابة الصحفية، واستعادةً لمجموعة من المقالات التي واكبت قضايا وظواهر اجتماعية وثقافية وإعلامية، وسعت إلى قراءتها وتحليل أبعادها، انطلاقاً من الملاحظة والتجربة والتفاعل مع المتغيرات المحيطة.

من الإنسان إلى تحولات المجتمع

ويتجول الكتاب الصادر عن شركة تكوين، بين موضوعات إنسانية واجتماعية وثقافية وإعلامية ورياضية وتعليمية وسياحية وتقنية، في تنوع يعكس اتساع اهتمامات المؤلف وحرصه على مقاربة القضايا التي تلامس حياة الناس، واستكشاف أبعادها وتأثيراتها في الفرد والمجتمع.

ولا يقتصر «وجهة نظر» على استعادة مقالات سبق نشرها، بل يجمعها في سياق واحد يتيح للقارئ تتبع رؤية الكاتب تجاه عدد من القضايا والظواهر، وما تحمله من تساؤلات وتأملات تتصل بالواقع الاجتماعي والثقافي.

ذاكرة المقال الصحفي

ويعكس الإصدار حضور المقال الصحفي بوصفه مساحة للتعبير عن الرأي وقراءة التحولات ومناقشة القضايا العامة، إذ يستعيد آل كليب عبر صفحات كتابه محطات من تجربته الكتابية، مقدماً رؤيته الخاصة التي تتقاطع فيها الملاحظة الصحفية مع التأمل الإنساني.

ويمثل «وجهة نظر» باكورة الإصدارات المطبوعة لحمد آل كليب، وخطوة في نقل تجربته من صفحات الصحف والمنصات الإعلامية إلى فضاء الكتاب، بما يمنح مقالاته امتداداً يتجاوز زمن نشرها، ويتيح إعادة قراءتها في سياق يجمع بين توثيق التجربة وتعدد الرؤى.