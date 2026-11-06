منذ قرابة شهرين وأنا أعيش مع كتاب «التأملات» لماركوس أوريليوس.

قرأته في المرة الأولى كاملًا، وأعانني. ثم عدت إليه في قراءة ثانية، وهذه المرة لم أكتفِ بالمرور على صفحاته؛ صرت أصوّر المقاطع التي تستوقفني، وأحفظ أفضل صفحاته، وكأنني أجمع منه زادًا أعود إليه عند الحاجة. وها أنا اليوم أقرأ تلك الصفحات المختارة مرة ثالثة، فأجده لا يزال قادرًا على أن يقول لي شيئًا جديدًا، أو ربما يقول الشيء نفسه، ولكنني أنا الذي أسمعه هذه المرة من موضع مختلف.

أول ما علّمني إياه الكتاب ألا أقلق من كل ما يحدث في العالم، وألا أتعامل مع كل اضطراب في حياتي كما لو أنه انهيار للكون كله.

نحن نرى جزءًا صغيرًا من المشهد، ثم نحاكم به المشهد كاملًا. نرى حدثًا سياسيًا، أو أزمة اقتصادية، أو قرارًا مفاجئًا، أو خسارة شخصية، أو تغيّرًا لم نستعد له؛ فنظن أن العالم خرج من مساره، وأن الحياة كان ينبغي أن تسير بطريقة أخرى، هي غالبًا الطريقة التي تناسب رغباتنا نحن.

أما أوريليوس فينظر إلى الكون بوصفه كلًّا هائلًا مترابطًا، تتحرك داخله أجزاء لا حصر لها: بشر، وقرارات، وأسباب، وظروف، وطبيعة، وزمن، وتحوّلات. وكل جزء يؤثر في غيره حتى ينشأ واقع لم يصنعه فرد واحد، ولم يكن أحد قادرًا على التنبؤ به كاملًا.

ما واجبي الآن؟

واجبي ليس أن أصلح العالم كله، ولا أن أفهم كل ما يجري فيه، ولا أن أضمن النتائج قبل أن أتحرك. واجبي أن أحسن الجزء الذي وُضع بين يدي: أن أرى بوضوح، وأن أقول الصدق، وأن أتصرف بعدل، وأن أبذل ما أستطيعه، ثم أترك ما يتجاوز قدرتي لتدبير الله.

وصرت أضيف إلى سؤال: «ما واجبي الآن؟» سؤالًا آخر: «أي فضيلة يطلبها مني هذا الموقف؟» فهناك موقف يطلب الصبر، وآخر يطلب الشجاعة، وثالث يطلب العدل، ورابع لا يحتاج إلى أكثر من أن أستمع وأرفق. بهذه الطريقة لا يبقى الظرف مجرد شيء وقع عليّ؛ يصبح ميدانًا أختبر فيه الإنسان الذي أريد أن أكونه.

يعيد أوريليوس الإنسان مرارًا إلى المساحة الوحيدة التي يملكها حقيقة: هذه اللحظة.

الماضي ليس مكانًا للسكن. هو موضع للتعلم، وللاعتراف، وللتوبة، ولرؤية ما صنعت بنا الأيام. والمستقبل ليس موضعًا لنستدين منه القلق؛ هو مجال للتخطيط والأمل والأخذ بالأسباب. أما الحياة نفسها فلا تقع إلا الآن.

علّمني الكتاب أن أؤدي العمل الذي أمامي كما ينبغي: بعناية، وعدل، وصدق، وحضور. لا أحتاج دائمًا إلى حل حياتي كاملة، أحتاج أحيانًا فقط إلى أن أحسن الفعل التالي. أن أكتب الرسالة التي يجب أن تُكتب، وأن أتخذ القرار الذي يجب أن يُتخذ، وأن أقول الكلمة الصادقة، وأن أعتذر إذا وجب الاعتذار، ثم أنتقل إلى ما بعده.

ليست السكينة أن تخلو الحياة من المهام، بل أن تكف النفس عن جرّ العالم كله إلى المهمة التي بين يديها.

ومن أعظم ما تعلمته أن أفهم قبل أن أغضب: ما الحكم الخاطئ الذي جعل هذا الإنسان يتصرف هكذا؟ وهل أستطيع أن أصححه؟ فإن استطعت فعلت برفق، وإن لم أستطع وضعت الحد اللازم ومضيت. ليس عليّ أن أحمل خطأه معي بقية يومي، ولا أن أعيد الإساءة داخل رأسي مئة مرة بعد أن وقعت مرة واحدة في الخارج.

الغضب لا يثبت أنني قوي، والرفق لا يعني أنني ضعيف. أحيانًا يكون أعظم دليل على القوة أن تقول الحق كاملًا من غير أن تهين أحدًا.

من أكثر أفكار الكتاب التصاقًا بي أن سكينة الإنسان لا يمكن أن تكون رهينة الأشياء الخارجية. المال، والمنصب، والشهرة، والراحة، ونظرة الناس، وحتى كثير من الصور التي نصنعها عن النجاح؛ كلها أشياء قد تأتي وقد تذهب. وإذا جعل الإنسان طمأنينته معلقة بها، عاش خائفًا حتى وهو يملكها؛ لأنه يعرف في أعماقه أنها ليست تحت سلطته الكاملة.

لا يدعو أوريليوس إلى رفض النعمة أو احتقار الجمال. بل يدعو إلى الاستمتاع بما يأتي من غير عبودية له: أن أشكر النعمة حين تحضر، وألا أجعل غيابها يسلبني نفسي. أن أملك الأشياء من غير أن تملكني، وأن أستخدم المنصب من غير أن أصبح «قيصرًا» في داخلي؛ ذلك الإنسان الذي يبتلعه الترف والصيت والسلطة حتى ينسى بساطة روحه الأولى.

السلام الذي تصنعه الظروف وحدها ينهار عند أول تغيّر في الظروف. أما السلام الأعمق فينشأ من الداخل: من وضوح الغاية، ومن صدق الفعل، ومن قبول ما لا أملك، ومن الثقة بأن قيمتي الأخلاقية لا يمنحها الخارج ولا ينتزعها.

لا يقول الكتاب إن الألم وهم، ولا إن الإنسان يستطيع إلغاء كل معاناة بمجرد فكرة إيجابية. الألم الجسدي حقيقي، والفقد حقيقي، والمرض يحتاج إلى علاج، والنفس قد تحتاج إلى المساندة.

لكنه يقول شيئًا بالغ الأهمية: الحدث الخارجي ليس وحده ما يصنع عيشتنا؛ تفسيرنا له يشارك في ذلك بقوة.

تقع الحادثة مرة، ثم يعيدها العقل كل يوم. تصل كلمة من شخص، فنضيف إليها نيته التي لم نتحقق منها، ثم نتخيل نتائجها، ثم نربط بها قيمتنا كلها. نخسر شيئًا فنقول: خسرت كل شيء. نتألم فنقول: لن ينتهي الألم. نخاف فنظن أن الخوف معرفة بالمستقبل.

هنا يطلب أوريليوس أن نفصل الحدث عن حكمنا عليه. ماذا وقع فعلًا؟ وما الذي أضفته أنا؟ ما الدليل؟ وكم سيدوم؟ وما الفعل الذي لا يزال متاحًا لي؟

هذه الأسئلة لا تلغي الحقيقة، بل تعيدها إلى حجمها. كثير من الأشياء التي تسحقنا لا تكون صغيرة، لكننا نمنحها أحيانًا مساحة أكبر من مساحتها، حتى لا يبقى في النفس مكان لشيء آخر.

ومن أجمل صور الكتاب أن العقل يستطيع أن يأخذ العائق نفسه ويجعله مادة لعمل جديد. ما منع خطة قد يفتح بابًا للمراجعة، وما كشف ضعفًا قد يصبح بداية لقوة، وما آلمنا قد يوسع فهمنا للآخرين.

ولعل هذا هو سر عودتي إليه. فهو لا يعدني بحياة بلا ألم، ولا بعالم ينفذ رغباتي، ولا بأناس لا يخطئون. لكنه يذكرني بأن هناك دائمًا مساحة، ولو ضاقت، أستطيع فيها أن أختار الصدق بدل الكذب، والعدل بدل الظلم، والرفق بدل التشفي، والعمل بدل الشكوى، والحاضر بدل التيه بين زمنين لا أملكهما.

لا تطلب من العالم أن يخلو من النقص حتى تبدأ أنت في الصلاح. لا تستهلك ما بقي من عمرك في حياة الآخرين. لا تجعل النعمة إدمانًا، ولا الفقد نهاية، ولا الغضب قائدًا. افعل الخير، ثم لا تقف بجانبه مطالبًا بالتصفيق.

ويقول لي، قبل كل ذلك وبعده: عد إلى واجبك.

ربما لهذا صار الكتاب عندي كالماء. فالماء لا يغيّر العالم من حولك دفعة واحدة، لكنه يعيد الحياة إلى ما جف في داخلك. وهذا ما فعله «التأملات» بي: لم يمنع تقلب الحياة، لكنه غيّر الطريقة التي ألقاها بها؛ لم يوقف ضجيج العالم، لكنه أعادني في كل مرة إلى ذلك الموضع الهادئ الذي أستطيع منه أن أرى بصدق، وأن أحكم بعدل، وأن أفعل ما ينبغي، ثم أترك ما لا أملكه لله.