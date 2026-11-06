1-

شيزوفرينيا

دائمًا ما أرسلُه في نزهةٍ لأحد رفوف الشعر بمكتبتي

للتسكُّع بين محطَّات قصائدِها

كلما حدثَ لي انزياحٌ في سياقي اليومي

كجلسة صداقةٍ مثلاً

لأنه لا يجيدُ لعبةَ الأقنعة حسبَ ادِّعائه

نختلفُ في عدم اكْتراثه لأشياء قصيرة النفَس

كباقةِ ورودٍ في صفقةٍ حَميميَّةٍ

أو لترميم العلاقات المُتصدِّعة

لأنه يرى في شوطها القصير فأْلًا سيئاً

كل ذلك يتركُني في دائرة شُكوك الآخرين

ومرْمى علاماتِ اسْتفهامِهمْ

ثمَّة شيءٌ ناقصٌ فيك؟

كلامكَ هذا منزوعُ الشاعرية على غير عادتكْ!

فكّرتُ كثيرًا أن أخْضعَه لعمليَّة فصلٍ سيامي

ليذهبَ كلٌّ منا لحال سبيله

لكن ما يُخيفني هو خروجُه عن السيطرة تمامًا

إنه صديقي الشاعر

2-

أنانية

أنتِ المفردةُ التي لم يحْتوها ذِراعا قصيدة

اللوحةُ التي لم تُرفعْ على أكتافِ جاليريهاتها

اللقطةُ التي ما زلتْ حبيسةَ أشرطة النيجاتيف دون تحميضٍ

في زاويةٍ قصيَّةٍ بذاكرةِ حُروفِها المُظْلمة

ذلك

لأنَّني ببساطةٍ

لا أريدُ أن يقرأكِ أحدٌ غيري

3-

رقعة شطرنج

أخيرًا فهمتُ ما الذي كنتَ تعنيه

بأنَّ الحياةَ رقعةُ شطرنج

.

.

عندما سقطتَ

يا أبي

4-

خديعة

ليتني اكتشفتُ الخديعةَ مبكِّرًا

قبل أن تصطادَني

فخاخُ العمر

5-

كلما تهدل

كلما تهدَّل جناحُ القصيدةِ

ألقيتُ لها اسمكِ

طُعمًا

في طريقِها.