زار وزير الثقافة رئيس مجلس هيئة الأدب والنشر والترجمة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ، جناح المملكة العربية السعودية ضيف شرف معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026، وذلك بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة مليكة بن دودة، في الجزائر العاصمة.

وتحلّ المملكة ضيف شرفٍ لهذه الدورة التي تستمر فعالياتها حتى السابع من شهر نوفمبر الحالي؛ لتقدِّم الثقافة السعودية لزوّار المعرض من مختلف الجنسيات، وتعرّفهم بما تمتلكه الثقافة السعودية من إرثٍ تاريخي عريق، وإنتاجٍ أدبي ثري، وذلك من خلال جناحٍ وطني تشارك فيه هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة فنون الطهي، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي "دار القلم"، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، والملحقية الثقافية السعودية في الجزائر، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمرصد العربي للترجمة.

ويُمثّل حضور المملكة ضيف شرفٍ لمعرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 امتداداً للاهتمام الذي توليه المملكة للثقافة بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية السعودية 2030، التي عززت حضور القطاع الثقافي ودوره في التنمية، وفتحت آفاقاً أوسع للإبداع والإنتاج المعرفي والتبادل الثقافي مع مختلف شعوب العالم.

وتكتسب المشاركة أهميةً خاصة في سياق العلاقات الثقافية العربية، حيث يمثّل الكتاب جسراً للتواصل بين الشعوب، ووسيلةً لتعميق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمعها، وتعزيز الحوار والتفاهم وتبادل التجارب الأدبية والفكرية، بما يُسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي، وترسيخ حضور اللغة العربية بوصفها وعاءً للمعرفة، وركيزةً للهوية المشتركة.