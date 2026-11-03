تفتح الشارقة غدا الأربعاء أبوابها لثقافات العالم مع انطلاق الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة 3212 ناشرا وعارضا من 126 دولة يقدمون 1.7 مليون عنوان، تحت شعار «من صنع الحكايات».

ويجمع المعرض في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 نوفمبر الجاري، 106 كتاب وأدباء ومبدعين من 25 دولة، ضمن برنامج يضم 1500 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية، تتوزع بين اللقاءات الأدبية والعروض المسرحية وورش العمل والتجارب التفاعلية.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة ببرنامج يستعرض تراثها وتجاربها المعاصرة في الأدب والفنون، بمشاركة 50 ضيفا بينهم 41 كاتبا وشاعرا. ويشمل البرنامج 16 جلسة ثقافية وست ورش للأطفال و20 عرضا فنيا، بمشاركة أسماء من بينها زهران القاسمي ومحمد اليحيائي وحسن المطروشي ومحمود الرحبي.

ويكرم المعرض الناقد والباحث المغربي الدكتور سعيد يقطين باختياره الشخصية الثقافية للعام، تقديرا لإسهاماته في الدراسات السردية والنقد الأدبي وأبحاثه في علاقة الأدب بالتكنولوجيا والتحولات الرقمية.

وتجمع لقاءات الدورة أسماء إماراتية وعربية وعالمية، من بينها سلطان العميمي وعلي أبو الريش وعائشة سلطان ورفيق علي أحمد ونجوى بركات وأمير تاج السر وسعود السنعوسي، إلى جانب ديزي روكويل وليو تشن يون ونيدي أوكورافور وكلير ماكينتوش.

ويمنح المعرض زواره فرصة المشاركة في صناعة الحكاية عبر «ركن الشعراء» الذي يحول قصصهم إلى قصائد بالعربية والإنجليزية، فيما يتيح «حي أيادي المستقبل» للأطفال استكشاف المهن من خلال مدينة تعليمية تفاعلية تجمع التعلم بالتجربة.

ويحضر المسرح بثلاثة عروض رئيسية للعائلات والأطفال، هي «حين تغني الذكريات» في 7 نوفمبر و«مستحيل أم علم؟!» في اليوم التالي و«ووترلاند» يومي 14 و15 نوفمبر. كما تقدم الروائية الألمانية دانييلا تولي دورة في الكتابة الإبداعية، ويقود الفنان المصري خالد الصاوي دورة متخصصة في التمثيل وبناء الشخصيات والارتجال.

ويجمع «مهرجان الإثارة والتشويق» في دورته الخامسة، من 7 إلى 10 نوفمبر، نخبة من كتاب الجريمة والغموض وكتاب السيناريو ووكلاء النشر، بينما يستضيف «ركن الطهي» طهاة عربا وعالميين يقدمون تجارب تعرف بثقافات الشعوب عبر مطابخها.

وبالتزامن مع المعرض، ينعقد مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات من 7 إلى 9 نوفمبر، بتنظيم هيئة الشارقة للكتاب وجمعية المكتبات الأمريكية، وبمشاركة أكثر من 400 متخصص.

ولتيسير وصول الجمهور، توفر الهيئة حافلات يومية من دبي وعجمان وخدمة نقل بحري مجانية من محطتي مربى الشارقة للأحياء المائية والقصباء، إلى جانب مواقف إضافية مجانية مرتبطة بمركز المعرض عبر الحافلات.