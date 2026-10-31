حضر الشعر السعودي في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 من خلال أمسيةً شعريةً أحياها الشاعر عيد الحجيلي على مسرح قاعة المحاضرات الكبرى وسط حضور من الأدباء والمثقفين ومحبي الشعر الذين تفاعلوا مع نصوصه وقراءاته الشعرية.
وجاءت الأمسية التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة المملكة العربية السعودية ضيفَ شرف الدورة التاسعة والعشرين من المعرض. وأخذ الحجيلي الحضور في رحلة شعرية تنقلت بين الوجدان الإنساني وتأملات الحياة وأسئلة الذات مستحضراً جماليات اللغة العربية وما تختزنه القصيدة من صور ودلالات. وقدم مجموعة من نصوصه التي جمعت بين أصالة البناء الشعري وحداثة الرؤية في قراءات كشفت عن تجربته مع اللغة وقدرته على تطويع الصورة الشعرية للتعبير عن المشاعر والتجارب الإنسانية. وشهدت الأمسية تفاعلاً من الجمهور الجزائري الذي وجد في القصيدة السعودية امتداداً لذائقة شعرية عربية مشتركة تتجاوز حدود الجغرافيا وتلتقي عند جمال الكلمة وعمق المعنى. وتأتي الأمسية ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات والقراءات الأدبية التي يقدمها الجناح السعودي في المعرض بمشاركة عدد من الكتاب والشعراء السعوديين في حضور ثقافي يفتح مساحات أوسع للتعريف بالتجارب الإبداعية السعودية وتعزيز التواصل الأدبي بين المملكة والجزائر.