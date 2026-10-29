انطلقت اليوم (الخميس)، فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 بالتزامن مع فتح أبوابه أمام الزوار وسط حضور رسمي وثقافي وإعلامي من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية في دورة تحتفي بالمملكة ضيف شرف وتسلط الضوء على حضورها الثقافي وما يشهده قطاع الأدب والنشر والترجمة من تطور.

وشهد حفل الافتتاح حضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل ومحافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب محمد إفرب إلى جانب نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين.

واستهل الحفل بكلمة لمحافظ صالون الجزائر الدولي للكتاب أعقبتها كلمة المملكة التي ألقاها الدكتور عبداللطيف الواصل عبر فيها عن اعتزاز المملكة بمشاركتها ضيف شرف في هذا المحفل الثقافي العربي البارز مستعرضا التحولات التي يشهدها المشهد الثقافي السعودي وما حققه من منجزات في ظل رؤية السعودية 2030 مؤكدا أهمية المعارض الدولية في مد جسور التواصل المعرفي وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

كما أعرب الواصل عن تقديره للجانب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما يعكسه هذا الاحتفاء من عمق الروابط الثقافية والأخوية بين البلدين.

واختتمت مراسم الافتتاح بكلمة لوزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة رحبت خلالها بالمملكة ضيف شرف الدورة التاسعة والعشرين وأعلنت الانطلاق الرسمي للبرنامج الثقافي وندواته وفتح أبواب المعرض أمام الزوار.

ويحمل اختيار المملكة ضيف شرف لهذه الدورة دلالة ثقافية تعكس تنامي حضور الأدب والإبداع السعودي في المحافل الدولية ويتيح للجمهور الجزائري التعرف على جوانب من الإرث الحضاري السعودي وتنوع إنتاجه الأدبي والفكري والفني.

ويعد معرض الجزائر الدولي للكتاب الذي انطلقت دورته الأولى عام 1995 أحد أبرز المواعيد الثقافية في أفريقيا والعالم العربي إذ يجمع سنويا مئات دور النشر والكتاب والمثقفين ويشكل مساحة واسعة للحوار وتبادل التجارب وتعزيز حركة الكتاب والنشر.