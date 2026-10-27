ثمّن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. ورفع الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم غير المحدود للقطاع الثقافي السعودي، الذي كان له الأثر في نهضة ثقافية شاملة، وحراك ثقافي سعودي محلياً ودولياً.

وتأتي هذه الموافقة امتداداً لموافقة مجلس الوزراء على تأسيس المعهد في شهر مارس الماضي، ويُعنى المعهد بإجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، ودراسة المجتمع السعودي بمختلف مكوناته عبر رصد أنماط العيش، والنظم الرمزية، والتحولات الاجتماعية وأشكال التعبير الثقافي، وتحليله.

ويُمثّل المعهد رافداً علمياً للقطاع الثقافي في المملكة، من خلال الجمع بين البحث الأكاديمي وبين الدراسات التطبيقية، والإسهام في بناء معرفة متخصصة بالمجتمع السعودي، وموروثه الثقافي، بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.