تعتبر الحروف في لغتنا العربية أركاناً قائمة بذاتها، يحمل كل منها في داخله وفي ثناياه تاريخاً من البيان وسعةً في المعنى، والتي حوت في طياتها ثمانية وعشرين حرفاً، كل حرف فيها يحمل قصة وحكاية، ومن بين هذه الحروف الفريدة، يقف حرف الكاف شامخاً، يجمع بين الدقة النحوية، والجمال البلاغي، والقدرة العجيبة على التحوّل والتشكّل في ألسنة العرب وقبائلهم عبر التاريخ. إنها «حكاية الكاف»، الحرف الذي لم يكتفِ بكونه مجرد مخرج صوتي، بل صار أداة للتشبيه، وركناً في الجر، ومرآة لتنوع اللهجات، وليس هذا حال حرف الكاف وحده بل هو حكاية كل حرف فليس غريباً أن تنسب اللغة العربية بأسرها إلى حرف واحد تميّزت به، لا يشاركه فيه غيرها، فيقال «لغة الضاد»، بل عندما يمدح سيد الفصحاء يقال فيه:

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة.. حديثك الشهد عند الذائق الفهم.

فمن أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج حرف الكاف، فما إن يلامس صوتُ الكاف أقصى الحنكِ حتى يتجسدَ المعنى من عتمة العدم إلى نورِ الحضور، كأنه صوت موسيقي عذب صاغه عازف ماهر ضرب على أوتار عود أو عازف أورج دق بأصابعه على مفاتيح الصوت، وحرف الكافُ ليس مجرد حرفٍ يعبر الشفتين مصنوعاً ومسبوكاً، مؤدياً معنى مستقلاً عن شبيهه القاف، بل هو أداة التجسيد الكوني ومشرط البيان؛ فهو أداة التشبيه التي بها ترسم البلاغةُ حدود التشبيه لتصل الأرض بالسماء، وتمزج الحسن والجمال بنور القمر وطلعة الشمس، والشجاعة والإقدام بصولة الأسد، وكأنما تُمسك بالأشياء لتدنيها من بصيرة القارئ كأنما يلمسها رأي العين، فتجعل المعاني المجردة في صورة الثابت المحسوس، فمن كاف الخطاب التي تحدد الحبيب والنديم، إلى كاف التكوين العظمى في أزلية «كُن» التي عليها يدار فلك الوجود بين النون ومبتدأ الإرادة، ليظل حرف الكافُ ركناً أثيلاً في هيكل اللغة؛ تجمع قسوة الشدة برقة الهمس، وتتأرجح بين صرامة الفصاحة ومرونة الدارجات طواعيةً على ألسنة العشاق والبلغاء، لتبقى واحةً قائمة بذاتها تفيض بالسحر والبيان، وحرف الكاف هو الحرف الأول من: كلمة.

والكاف حرف خطاب مذكراً ومؤنثاً، مفتوح للتذكير رحباً وسعة، مكسوراً هيبة واحتراماً للتأنيث، يعبر به عن الحضور، ويخاطب به القريب، ويقرب به البعيد، ويكمل به الناقص، ويتمم به الكامل، فهو حرف فريد في دلالته، لا يدخل في كلمة إلا كان فيها من التمام والاكتمال، وهو حرف يضاف للتعبير عن الملكية والمصاحبة، وقد سبق علماؤنا قبل علماء اللسانيات حديثاً «اشتقاق الأحوال من الأحداث» أو ما يُعرف حديثاً بـPhonetic Symbolism؛ حيث يرتبط مخرج الحرف وصفته بالمعنى الذي يؤديه، وهذا ما طبقه ابن فارس في معجميه المجمل ومقاييس اللغة، ومن خلال نوع الأحرف المستخدمة في الكلمة تستطيع معرفة معانيها، وليس عجيباً أن يظهر العديد من المعاجم العربية بل أوائلها معاجم مرتبة صوتياً حسب المخارج أو صفات الحروف، وموقع الحرف في الكلمة لتشير بذلك إلى معانيها، حيث يعبر مخرج الحرف وصفته وطريقة نقطه مشتركاً مع غيره وموقعه في الكلمة في تحديد المعنى، مثل أول معجم عربي وضعه الخليل، مروراً بالجمهرة لابن دريد، والصحاح للجوهري.

وإذا تأملنا حرف الكاف في ميزان الأصوات، سنجد أنه يقع في مرتبة فريدة تجمع بين «الشدة» و«الهمس»؛ فهو صوت شديد لأن النفس ينحبس عند مخرجه في أقصى اللسان، وهو مهموس؛ لأن الهواء يتدفق معه عند انفراج المخرج. هذه المزاوجة بين القوة والتدفق منحت الكاف خصائص دلالية متميزة في معجم العربية: دلالة التجسيد والربط المحكم: لأن الكاف حرف شديد يخرج من أقصى الحنك مع اللسان، فقد اختاره العرب أداةً للربط المباشر والتشبيه القاطع، وكأن النطق به يعكس عملية «تجسيد» المعنى وتقريبه للذهن (كأن كذا كذا). الإحاطة والاتساق في المبنى والمعنى: تأمل الكلمات التي تصدرت بحرف الكاف أو توسطت بها، ستجد أنها غالباً ما تدل على التغطية، والكمال، أو التجمع؛ مثل: (كَبَرَ، كَمُلَ، كَتَبَ، كَسا)، فكأن جرس الكاف الصوتي يوحي بإغلاق المعنى واستوائه، كما يوحي الكاف عند اجتماعه مع النون في كلمة الانتهاء والتمام مثل كل أفعال الكينونة «كان وما اشتق منها».

وإذا ما ذهبنا إلى استخدام الحرف في المجتمعات العربية، فقد اعترته تغييرات وبدل بحروف ليكون ذلك امتداداً للهجات عربية أصيلة، فقد عد الكاف مرآةً حية لتاريخ القبائل العربية وتطور ألسنتها عبر العصور؛ نظراً لموقع مخرجه الحساس في أقصى اللسان ممّا جعله قابلاً للتشكل والتنوع؛ فظهرت منه ظواهر تراثية عريقة مثل: الكشكشة: إبدال كاف المخاطبة المؤنثة شيناً «عليش، كتابش» ولي في ذلك طرفة بادئ تعاملي مع المجتمع الحساوي الذي لا يزال محتفظاً بهذه اللهجة وذلك في مخاطبتي للذكور، الذين فغروا أفواههم ضاحكين حيث إن ذلك للإناث فقط!! ومن بين التغييرات الكسكسة: إبدالها سيناً «عليكِس والشنشنة والتشتشة أو الچفچفة (CH): نطقها صوتاً مزجياً قريباً من الجيم العطيشة چلب، چبير، كما في لهجات الخليج ونجد والأحساء والعراق، وبعض القرى المصرية، فما زلت أذكر في الإذاعة المدرسية أيام الدراسة الأولى، يوم جاء زميل قروي في مصر يقول لي: أريد أن أقدم «جلمة» غداً في الإذاعة، والذي عرفت بعد تفسير يريد يقدم «كلمة»! وهكذا يبقى حرف الكاف في نهاية المطاف شاهداً حياً على عبقرية اللسان العربي؛ فهو الحرف الذي جمع بين صرامة الفصاحة ودفء اللهجات، وبين دقة المعجم وجمال الصور البلاغية، وسرّ التكوين في الإعجاز القرآني، وفلسفة الحروف العربية الثمانية والعشرين، حيث كل حرف فيها يحمل حكاية، وتصورات ربما يتسع العمر لنقف معها لنفهم السر الإلهي لاختيار الحرف العربي ليعبر به عن مراد الله، والتي تحتاج جهوداً من دارسي اللسانيات للوقوف معها ودراستها ومقارنتها بمثيلاتها في اللغات الأخرى.