بالضبط

نفس المرأة الأولى

خيالٌ فادحٌ

ومقامرات غواية الفردوس في قطف السدى

ذهن الغرابة. رعشة الماسيّ. شكٌّ من (ديكارت). تواطؤ الريفيّ حيث المستحيل تجددا

مدُّ الأعالي في عصير الناي. شرفة طائرين على سماء تنقرُ البحريّ في جسدي غدا

سنمارس الترميز أكثر

حيث جذر الماء يشربنا على شط طريّ

كلما عطش المدى

لمساتنا صحف الكناية. وعد أفلاطون. إشراقات رامبو في الغياب،

وغيمة تعظ الندى

ضحك الشراشف حولنا يطأ القصيدة.. كلما انطلقت دموع الليل ثرثرنا التخيل منشدا

لم تندلع نيراننا بعد الحواف على الزوايا موجة

وبريق أعيننا يضل إذا اهتدى

بالضبط

نفس حديثها. في الابتسامات السريعة. كان يعبرنا الغياب

وكان جسمك مشهدا

سنضيفُ للأقمار أندلسا ونسكنُ في المتاهة

من أصابعنا إلى ظن القيامة موعدا