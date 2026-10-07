من المنتظر أن تعلن الأكاديمية السويدية غداً (الخميس)، اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لهذا العام، فيما تشتعل منصات التواصل بالتوقعات والرهانات، واللافت طرح أسماء عربية يراها البعض مؤهلة للفوز بالجائزة الدولية إن لم تكن هناك معايير غير معلنة، ويتجدد الأمل في أن يبتسم الحظ للعرب مجدداً عقب ما يقارب أربعة عقود منذ فاز بها الروائي المصري نجيب محفوظ.

وضمت قائمة التوقعات لنوبل الآداب 2026: الروائي إبراهيم الكوني من ليبيا، والشاعر أدونيس من سوريا، وهما الأوفر ترشيحاً، فيما تضم قائمة التوقعات الكاتب سليم بركات من سوريا، والروائي الطاهر بن جلون من المغرب، والروائية بشرى المقطري من اليمن، والروائية سمر يزبك من سوريا، والروائية السودانية البريطانية ليلى أبو العلا، والروائية جوخة الحارثي من عمان.

فيما ضمت القائمة أسماء من بلدان عدة بينهم سلمان رشدي، و(دون ديليلو) و(مايكل أونداتجي) والكاتبة الكندية (آن كارسون).