تنهض رواية «ورق الكافور» لعبدالله العرفج على حكاية تبدو في ظاهرها سيرة رجل طموح خرج من بريدة في زمن كانت فيه الحياة تمضي بإيقاع مختلف، قبل النفط والطفرة، حين كان السفر بحثًا عن الرزق جزءًا من التجربة الاجتماعية لأبناء نجد والقصيم. غير أن الرواية تتجاوز حدود السيرة الفردية لتصنع من رحلة (سيل)، الشخصية الرئيسة، فضاءً سرديًّا تتقاطع فيه تحوّلات المجتمع مع نزعات الإنسان، وتتجاور فيه الذاكرة مع الغياب، والحب مع الطمع، والوفاء مع الخيانة.

تتشكّل الحكاية حول سيل، الشاب المكافح الذي يتزوج الفتاة التي أحبها، وهي ابنة جاره، ثم يغادر بريدة إلى الكويت مع تسعة من أبناء بلدته طلبًا للرزق. هناك تنفتح أمامه أبواب تجربة جديدة، فيعمل سائقًا لدى تاجر، ثم تقوده حركة الترحال إلى الهند، حيث يتحوّل من طالب رزق إلى تاجر ذي ثراء واسع. تكتسب الرحلة قيمتها السردية من كونها رحلة في المكان والذات معًا؛ فكل انتقال جغرافي يعيد تشكيل شخصية سيل، ويمنحه خبرة جديدة، ويضعه في مواجهة منظومات اجتماعية وثقافية مختلفة.

وتبرز المشهدية الوصفية بوصفها إحدى التقنيات اللافتة في الرواية؛ فالمكان لا يأتي إطارًا صامتًا للأحداث، وإنما يتحوّل إلى عنصر فاعل في إنتاج المعنى. بريدة القديمة، والكويت، والهند، والأسفار وما يرافقها من تفاصيل الحياة اليومية، تمنح السرد كثافته الحسية والتاريخية. ويستفيد الكاتب من التفاصيل الصغيرة في بناء المشهد، بحيث يشعر القارئ أنه أمام ذاكرة اجتماعية تستعيد ملامح زمن كامل، وتستحضر عاداته وطرائق عيشه وعلاقاته الاقتصادية والإنسانية.

ومن هنا يتنامى الخطاب التاريخي والاجتماعي داخل الرواية، فحكاية سيل تستدعي مرحلة سبقت التحوّل النفطي الكبير، حين كان السفر إلى الكويت والهند وغيرها من المنافذ الاقتصادية طريقًا مألوفًا أمام أبناء نجد والقصيم، ويمنح هذا البعد الرواية وظيفة تتجاوز الحكاية الشخصية؛ إذ تصبح حياة الفرد مرآةً لتحولات الجماعة، ويغدو السفر وثيقةً اجتماعيةً تكشف طبيعة الاقتصاد، وأنماط العلاقات، ومفهوم الأسرة، ومكانة المال في الوعي الجمعي.

ويكتسب الغياب في الرواية وظيفةً بنائيةً عميقةً، فسنوات ابتعاد سيل عن أهله، مع استمرار إرسال الأموال إليهم، تصنع مفارقة بين الحضور المادي والغياب الجسدي. المال يصل، وصاحبه يغيب؛ ومن هذه المسافة يتولّد المجال الذي تنمو فيه الشائعة، وتتسلل فيه الأطماع، ويتحوّل الغياب إلى فرصة لإعادة ترتيب حياة الآخرين وفق مصالحهم. وحين يعود سيل، يجد أن الزمن الذي تركه وراءه قد أعاد كتابة مصائر الشخصيات من دونه.

وتتجلّى هنا تقنية الكشف عن نزعات الشخصيات؛ إذ لا تتأسس الشخصيات على أفعالها الخارجية وحدها، وإنما تكشف الأحداث دواخلها وما يختبئ وراء سلوكها من رغبات ومصالح ومخاوف. شائعة وفاة سيل، والزواج من زوجته، والاستيلاء على أمواله، تضع الشخصيات أمام اختبار أخلاقي يكشف علاقتها بالمال والوفاء والسلطة والرغبة. وتتحوّل العودة إلى معضلة مركبة: إثبات الحياة، واستعادة الزوجة، واسترداد المال، وإعادة تثبيت الذات داخل مجتمع تغيّر أثناء غيابه.

أما «ورق الكافور» فيحمل قيمة رمزية تتجاوز حضوره المادي في الحكاية، حيث ارتبط الكافور في المخيال العربي بمعاني التهدئة والتعطير والتطهير، وتستثمر الرواية دلالته في الإيحاء بمحاولة كبح الغريزة وصيانة العفة أمام غواية الجسد. وهكذا يصبح الرمز جزءًا من البنية الأخلاقية للنص، ويمنح الصراع الإنساني طبقة داخلية تتصل برغبة الإنسان في ضبط نزواته، ومقاومة اندفاعاته، والاحتفاظ بقدر من الطُّهر وسط اختبارات الحياة.

وتقوم الرواية في جوهرها على مفارقة سردية مؤثرة: الرجل الذي غاب سنوات ليصنع مستقبله يعود ليكتشف أن غيابه صنع له خصومًا داخل ماضيه نفسه، ومن هذه المفارقة تتولد قوة الحكاية.

السفر الذي بدأ بوصفه بحثًا عن الرزق يتحوّل إلى امتحان للهُوية، والثراء الذي كان ثمرة للكفاح يصبح سببًا للصراع، والعودة التي يفترض أن تكون خاتمة الرحلة تفتح أمام سيل رحلة أخرى أشد قسوة: رحلة استعادة حياته.

بهذا تتضافر المشهدية، والخطاب التاريخي والاجتماعي، والرمز، وكشف النزعات النفسية، وبنية الغياب والعودة، لتمنح الرواية طاقتها السردية. إنها رواية تستعيد زمنًا اجتماعيًا عبر مصير فرد، وتجعل من حكاية سيل مساحة للتأمل في الإنسان حين يواجه المال، والغياب، والرغبة، والذاكرة، والخيانة؛ وهي عناصر تمنح الحكاية بُعدها الإنساني الأوسع، وتجعل الماضي حاضرًا في الوعي بوصفه سؤالًا عن القيم التي تصمد حين تتغيّر الأمكنة والأزمنة.