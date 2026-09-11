تستعيد جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء السبت القادم تجربة الشاعر الراحل محمد زايد الألمعي وإرثه الأدبي من خلال أمسية بعنوان «أنتم ووحدي»، تقام عند الساعة التاسعة مساء على مسرح الجمعية بجدة.



وتفتح الأمسية صفحات من سيرة الألمعي الشعرية والثقافية، وتستحضر ملامح تجربته ومحطاتها وأثرها في المشهد الأدبي السعودي عبر شهادات وقراءات تضيء جانباً من مشروعه الشعري وحضوره الثقافي.



ويشارك في الأمسية الدكتور حمود أبوطالب، وعبدالله ثابت، ويدير الحوار سعد زهير، في لقاء يعيد قراءة تجربة شاعر ظل أثره ممتداً في القصيدة والذاكرة الثقافية.



وعبّر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح عن تقديره للقائمين على الأمسية لمد جسور التواصل والعمل الثقافي المشترك، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية ودور النشر في خدمة الأدب السعودي والاحتفاء برموزه وحفظ منجزهم وتقديمه للأجيال.



وقال آل صبيح: «نقدر هذه الشراكة، وما تقوم به دور النشر من عمل يسهم في رفع جودة واستدامة النشر، وتعزيز حضور الثقافة السعودية وتقديرها واعترافها على المستوى الدولي، واستعادة تجربة محمد زايد الألمعي وفاء لشاعر ترك للقصيدة أثراً وللذاكرة إرثاً يستحق أن يبقى حاضراً.



وتأتي الأمسية ضمن مسار التعاون الثقافي، بما يوسع مساحة اللقاء بين المؤسسات الثقافية وصناعة النشر، ويمنح التجارب الأدبية السعودية مساحة متجددة للحضور.