لم يعد الخوف داخل دور النشر العالمية يقتصر على خشية الكُتاب من منافسة الآلة وابتلاعها لأرزاقهم، بل امتدت الأزمة لتطال النقطة الأكثر حساسية ومصيرية: كيف يضمن الناشر أن الرواية التي يستثمر فيها ملايين الدولارات كتبها بشرٌ حقاً وليس نموذج ذكاء اصطناعي؟

هذا التساؤل يتحول حالياً إلى زلزال يعصف بسوق النشر العالمي الذي تجاوزت إيراداته 33.4 مليار دولار، بعدما تسببت شكوك التقنية في تدمير عقود ضخمة وإلغاء إصدارات متوقعة لروايات كبرى.

تجلت الأزمة بأبشع صورها في انهيار صفقة نشر رواية (Call Me, I’ll Hide the Body) للكاتب جيري فالادي، حيث كانت دار النشر الشهيرة Minotaur Books التابعة لـ Macmillan قد اقتنصت حقوق الرواية في عقد يضم كتابين بصفقة تتجاوز مليوني دولار.

لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما انسحبت وكالة الأدب الداعمة للمشروع، معلنة عجزها عن التأكد المباشر من أن فالادي كتب العمل بنفسه دون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من نفي الكاتب القاطع، إلا أن الضربة كانت قد وقعت بالفعل وإُلغيت الصفقة.

ولم تكن هذه الحادثة فريدة، إذ أقدمت مجموعة Hachette على إلغاء إصدار رواية (Shy Girl) للمؤلفة ميا بالارد بعد اتهامات مماثلة بالنشر الآلي.

والمرعب في الأمر أن أدوات الفحص المعتمدة للتحقق من بشرية النصوص أثبتت فشلها الذريع وزادت الطين بلة:

اختبار الرابطة: قامت رابطة المؤلفين الأمريكية باختبار 5 أدوات كشف عبر 10 مقالات بشرية 100% كُتبت قبل عام 2022 (قبل طفرة الذكاء الاصطناعي).

نتائج كارثية: أداة مثل Sidekicker.ai صنفت كل المقالات البشرية على أنها صُنعت بالذكاء الاصطناعي بنسب وصلت إلى 100%!

الخطر المزدوج: النتائج الخاطئة تكلف الكاتب المبدع سمعته وعقده المالي، بينما تسمح الأخطاء العكسية بمرور أعمال آلية مزيفة تفقد القارئ ثقته بالناشر.

وأمام هذا الاضطراب، بدأت منصات النشر تعديل قواعد اللعبة، حيث أقرت رابطة المؤلفين بنوداً جديدة تلزم الكاتب بالإفصاح عن أي نص مولد بالذكاء الاصطناعي بنسبة تجاوزت 5%، في حين فرضت منصات مثل Amazon KDP الإفصاح عن المحتوى المنشأ آلياً حتى بعد تعديله.

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي أن مخرجات الذكاء الاصطناعي لا تحظى بالحقوق الفكرية إلا إذا دخل العنصر البشري بشكل تعبيري واضح، مما جعل دور النشر تطلق برامج مثل Human Authored لتأكيد وتوثيق «بشرية النص» مقابل رسوم رمزية لإعادة الثقة لسوق الروايات.