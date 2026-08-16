«فخاخ الرائحة» و«رحلة الفتى النجدي» بالكورية والكردية

صدرت حديثاً ترجمتان جديدتان لروايات الروائي يوسف المحيميد، في امتداد لحضور أعماله السردية في لغات وثقافات مختلفة؛ إذ صدرت روايته «فخاخ الرائحة» باللغة الكردية، فيما صدرت روايته «رحلة الفتى النجدي» باللغة الكورية، لتبلغ اللغات التي نُقلت إليها أعماله إلى 12 لغة.

وتأتي الترجمة الكردية لـ«فخاخ الرائحة» ثاني أعمال المحيميد التي تصدر بهذه اللغة، عقب ترجمة روايته «الحمام لا يطير في بريدة»، في خطوة تعكس اتساع حضور الرواية السعودية لدى القراء في المنطقة، ووصولها إلى فضاءات ثقافية ولغوية جديدة.

وتعد «فخاخ الرائحة»، الصادرة باللغة العربية عام 2003، من أكثر روايات المحيميد حضوراً في المشهد الأدبي العالمي، إذ سبق أن تُرجمت إلى عدد من اللغات، من بينها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وصدرت ترجمتها الإنجليزية بعنوان Wolves of the Crescent Moon عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودار «بنجوين» في الولايات المتحدة. ووصلت الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة جان ميشالسكي السويسرية للأدب العالمي، فيما نالت ترجمتها الإيطالية جائزة (ألزياتور) للأدب العالمي عام 2011.

فيما، صدرت رواية «رحلة الفتى النجدي» باللغة الكورية، لتفتح نافذة جديدة أمام الأدب السعودي في شرق آسيا. وتستعيد الرواية، التي سبق أن نالت جائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب عام 2013، رحلة الفتى النجدي وما يتقاطع معها من تحولات المكان والهوية والتجربة الإنسانية.