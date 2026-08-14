توحي رواية (سِفْر العبور) لكاتبها المهندس عبدالله بن عودة الغبين باغتراب الإنسان المعاصر، وبتقاطع ظروفه، وإن تعددت وجوه وملامح وأسماء الشخصيات، واختلفت جغرافية المعيش، لتغدو الحياة؛ رحلة بحثٍ عن ذات مفقودة.

ويهاجر الكاتب بأبطاله؛ لتنطلق الشخصية الأولى من مدينة مراكش المغربية، إذ يتهاوى (علّال) عن الجسر، ويدخل الجسد في مشوار معاناة انتهت بغيبوبة في مستشفى، ولتتناسل من وعيه شخصية (بشير) الذي يجد نفسه في (كراتشي)، وكأنما غيبوبة (علّال) فتحت له باب فانتازيا، تنتقل منه الأرواح إلى 19 مدينة حول العالم، وتنقل حركة الجسد المهاجر إلى الكائن المُنوّم في مستشفى تجارب وصور، عبر فلاشات متوالية، تسلّط ضوءها على معاناة كائنات؛ منها ما يملك ولا يفرح، ومنها الذي يفرح برغم أنه لا يملك، سوى التصالح والرضا بالمقسوم.

وتأخذنا الرواية إلى مدن الكونغو، وريو دي جانيرو، وبانكوك، وسايغون، وبيونغ يانغ، وهونغ كونغ، وتشاد، وإسطنبول، ونابولي، وهاييتي، والمكسيك، وزيورخ، ولندن، وهيروشيما، وسيليكون فالي، وآيسلندا، والسودان، وتعود الشخصية مجدّداً إلى علّال المراكشي، لتثبت أن رحلة الإياب أشق من الذهاب، وأن في التعرّف على تجارب البشر، ما يكفي للقناعة من الدنيا، والبحث عن نافذة للرحيل.