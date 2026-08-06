أكّد أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، أن ما تحظى به منطقة عسير من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة منحها فرصة تاريخية واعدة وغير مسبوقة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لمسيرة التنمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة الأمير تركي بن طلال التي ألقاها في حفل تدشين مشروع «سفن» الترفيهي بمدينة أبها الذي يُعد أول مشاريع (شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن»)، المملوكة بالكامل لشركة القدية للاستثمار، وأول مشروع تنجزه الشركة من بين مشاريعها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمير تركي بن طلال، أن صندوق الاستثمارات العامة يُعد من أبرز شركاء التنمية في عسير، ويقود أربعة مشاريع كبرى في المنطقة، مؤكداً أن اكتمال المشروع يعكس أثر تكامل الجهود وتوحيد الغايات وتنسيق الإدارة في تسريع الإنجاز وتحقيق النجاح.

وبيّن أمير عسير أن أهمية المشروع لا تقتصر على أسبقيته الزمنية، بل تمثل نموذجاً لمنهج عمل يقوم على اتحاد العزائم والانضباط في التنفيذ، بما يسهم في تحويل الخطط التنموية إلى مشاريع واقعية تعزز جودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي والسياحي.

وأشار أمير منطقة عسير إلى أن المشروع يأتي ضمن عشرات المشاريع المخطط تنفيذها في المنطقة، وضمن وجهة «إرث عسير» التي تضم خمسة تجمعات تنموية، مبيناً أن المشروع يقع في تجمع المطار الذي يمثل البوابة الأولى للمنطقة، مؤكداً أن اختيار موقع المشروع جاء ليتكامل مع مشروع مطار أبها الدولي الجديد، ويمنح زوار المنطقة تجربة متكاملة منذ لحظة وصولهم، بما يعكس هوية عسير ومقوماتها السياحية والتنموية، ويعزز مكانتها بوصفها وجهة وطنية وعالمية جاذبة.