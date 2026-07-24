الرواية السعودية.. تنوع وإرث وثراء

أن تتذوق الفن شيئًا، وأن تتنقل بين العصور عبر حضارة وأرض حملت تراثًا وقصصًا كُتبت بأنامل أبنائها فذلك شيء آخر. تمثّل الرواية السعودية عنوانًا عريضًا نستحضر من خلاله صور المجتمع وخصائصه التي ميّزته، إذ عمل بعضها مؤرخًا لمراحل تاريخية ومحطات لا تُنسى، بينما اتجه بعضها الآخر إلى مناقشة القضايا الفكرية والاجتماعية والصراعات الإنسانية، في حين شق جيل جديد طريقه إلى عوالم الفانتازيا والتشويق. وبين هذا وذاك، صُنع هذا الزخم والتنوع في الأدب السعودي، مما جعله قادرًا على التعبير عن الهوية بمختلف أبعادها.

انطلاق الرواية إلى شاشات السينما

تمضي الرواية السعودية اليوم بخطى ثابتة نحو إنتاج محلي يواصل إرث أجيال من الروائيين السعوديين، ومنهم عبده خال وليلى الجهني، ويضيف إليه، ليرسم معًا لوحة كبرى ممزوجة بالحداثة والأصالة. ومع ما تشهده المملكة من دعم ثقافي في إطار رؤية 2030، وعبر مبادرات ثقافية بحجم الوطن، تنطلق اليوم حكاية مجد تُبنى بسواعد أبنائها.

وكان آخرها مبادرة جمعية الأدب المهنية لتحويل الرواية السعودية إلى سيناريو سينمائي، التي اختارت في مرحلتها النهائية ثلاث روايات هي: «ابنة ليليث» للكاتب أحمد السماري، و«وجوه الحوش» للكاتب حسين علي حسين، و«الحفائر حفرة الجبل» للكاتب خالد النمازي. وتمثل هذه الخطوة اتجاهًا واعدًا نحو ترسيخ الهوية السعودية عبر صالات العرض السينمائية العالمية، استنادًا إلى إرثها الأدبي والثقافي.

التجربة تولّد الثقة وتصنع النجاح

قد يتخوف البعض من عدم جاهزية التجربة السينمائية المقتبسة من الرواية السعودية، متناسين أن كثيرًا من الأعمال الأدبية العالمية ما كانت لتحظى بانتشارها الواسع لولا انتقالها من صفحات الكتب إلى شخصيات حقيقية وصور بصرية خالدة. إن نجاح التجربة من عدمها يعتمد على ثقة أبناء الوطن بإرثهم الأدبي، وإيمانهم بجيل شاب قادر على مخاطبة لغة العصر دون أن يتخلى عن هويته الثقافية. فلطالما كانت السينما مرآة العصور ولغة الشعوب، وأحد أهم الوسائل التي تحفظ ذاكرة الحضارات وتنقلها إلى العالم.

من المحلية إلى العالمية

ماذا لو اقتربت الصورة أكثر، فتحوّلت الكلمات من حبر على الورق إلى مشاهد نابضة بالحياة، تحاكي لغة العصر وتنافس بقوة على شباك التذاكر، وربما تجد مكانها على السجادة الحمراء في المحافل السينمائية العالمية؟ حينها سيحلّق الأدب السعودي على أجنحة السينما، لينتقل من المحلية إلى العالمية.

وليس ذلك ببعيد، فالأدب السعودي عُرف بثرائه وصوره غير النمطية التي تجسّد جمال الصحراء، وقوة الإنسان، وعنفوان المرأة، منذ الأزل وصولاً إلى يومنا هذا. كما قدم الجيل الجديد من الكتّاب والشباب والنساء نماذج تؤكد أن التطور واستخدام الوسائل الحديثة لا يتعارضان مع الحفاظ على أصالة التراث وعراقته.

هوية، وتراث، وثقافة، ودعم، وجيل جديد من المبدعين؛ كلها عوامل اجتمعت لتصنع مشهدًا ثقافيًا جديدًا. وما كان بالأمس مستحيلاً، أصبح اليوم مشروعًا واقعيًا، تنتقل فيه الرواية السعودية من صفحات الكتب إلى شاشات السينما، لتثبت أن الأدب السعودي لا يروي حكايات المجتمع فحسب، بل يمتلك من المقوّمات ما يؤهله للوصول إلى العالم بلغته الخاصة وهويته الأصيلة.