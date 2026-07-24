يقدّم نصّ «أنا الحضور» للشاعرة آمال صالح، المنشور في صحيفة «عكاظ»، بنيةً شعرية كثيفة تتأسس على جدلية الحضور والغياب، والصوت والصدى، والأصالة والتكرار. إنّه نصّ يُعيد مساءلة مفهوم «الأنا» داخل اللغة، ويحوّل الحضور من يقينٍ وجودي إلى معركةٍ دلالية ضدّ التلاشي والاستنساخ والبرودة التعبيرية.

ومنذ اللحظة الأولى تتأسّس الذات عبر النفي. لستُ كالصدى، فالأنا لا تُعرّف نفسها بما هي عليه، بل بما ترفض أن تكونه. وهنا تتجلّى إحدى أهم آليات البنية العميقة في النصّ، إذ إن «الصدى» يتحوّل إلى مركزٍ دلالي مضاد يسمح للحضور أن يتشكّل.

ووفق الرؤية البنيوية، المعنى ليس جوهراً ثابتاً داخل الكلمات، بل نتيجة للعلاقات القائمة بينها. ولذلك لا يمكن فهم «الحضور» إلا عبر ضدّه؛ «الصدى». فالصدى ليس صوتاً مستقلاً، بل أثرٌ تابع.

وهنا يكتسب النصّ بُعداً نقدياً، إذ يبدو احتجاجاً ضدّ اللغة المستهلكة والخطابات التي فقدت فرادتها وتحوّلت إلى أصوات مكرورة داخل الفضاء الثقافي.

كما أنّ اقتران الصدى بـ:

«يتلاشى مع دقّات الوقت»

يكشف هشاشة هذا الوجود، فالصدى محكوم بالفناء لأنه لا يمتلك مركزه الخاص، بل يعيش بوصفه ارتداداً لغيره.

ويعتمد النصّ على بنية تكرارية واضحة، تتمثل في تكرار:

«أنا»

«الصدى»

«الكلمات الباردة»

«الجنون»

ولا يؤدي هذا التكرار وظيفة إيقاعية فحسب، بل يشكّل آلية لإنتاج الدلالة وربط أجزاء النصّ داخل شبكة متماسكة.

إنّ تكرار «أنا» يؤسس لمركزية الذات، لكنه في الوقت نفسه يكشف قلقها الوجودي، لأن الذات التي تُصرّ على إعلان نفسها باستمرار تبدو وكأنّها تخشى التلاشي.

أما «الكلمات الباردة»، فتتحوّل إلى حقل دلالي يشير إلى:

الجمود،

انطفاء الشعور،

فقدان حرارة التجربة،

موت اللغة.

وهكذا تصبح البرودة استعارةً للخطاب الخالي من الحياة.

وبذلك ينهار الحدّ الفاصل بين «الحضور» و«الصدى»، لأن الحضور نفسه لا يتحقق إلا عبر ارتداد لغوي متكرر.

كما أن الجملة:

«أنا الصوت الذي يشبهني»

تحمل تناقضاً تفكيكياً عميقاً، لأن الصوت داخل اللغة ليس نقياً أو أصيلاً بصورة مطلقة، بل هو أثرٌ لأصوات سابقة داخل النظام اللغوي والثقافي.

وهنا يصبح «الحضور» ذاته مؤجَّلاً، إذ لا تستطيع الذات أن تبلغ تطابقاً كاملاً مع صوتها، لأن اللغة دائماً تسبق المتكلّم وتفرض عليه أنظمتها وإحالاتها.

«والجنون هو أنا» لا يظهر الجنون بوصفه انهياراً أو فقداناً للوعي، بل يتحوّل إلى مصدر للخلق والترتيب: «أرتّب جنون الكلمات»، وهنا تحدث المفارقة؛ الجنون ينتج النظام، بينما «الكلمات العاقلة» تبدو باردة وجامدة.

النص بنيةً شعرية حديثة تتداخل فيها الرؤية الفلسفية مع النظام اللغوي والدلالة السيميائية. الثنائيات والتكرارات والانزياحات جعلت الحضور مفهوماً إشكالياً يتشكّل عبر نفي الآخر ومقاومة التلاشي، وعلى التضاد والعلاقات الدلالية، ويحمل تناقضاته في داخله، بحيث يتحول الحضور إلى أثرٍ لغويّ لا يكتمل إلا عبر ما ينفيه، فغدت مساءلةً فلسفيةً عميقةً لعلاقة الذات باللغة، ولأزمة الأصالة داخل عالمٍ يفيض بالأصوات المستنسخة والكلمات الباردة.