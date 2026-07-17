قلتُ: ليلٌ
فقال: دربٌ طويلُ،
ونجومٌ على الغيومِ تميلُ
قلتُ: ليلُ الرياضِ
قال: هواها؟
قلتُ: أنفاسهُا، رُباها، سماها،
وتفاصيلُ ساقها التفصيلُ
قال: عشقٌ؟
فقلتُ: عشقٌ قديمٌ، ومقيمٌ،
وثابتٌ وأصيلُ
قال: صحراؤها؟
فقلتُ: ثراها، وسناها،
وشمسُها والمقيلُ،
وغيومٌ تهيمُ بالرملِ عشقًا،
مطرٌ خادرٌ،
وظلٌّ ظليلُ
النخيلُ الذي يُخبئ سحرًا؛
مسّ قلبي؛
فقلتُ:
صبري قليلُ!
مسّني السحرُ يا رياضُ وأدري:
في قيودِ الغرامِ: لا تعليلُ!
قال: كيفَ الهوى؟
فقلتُ مُزونٌ،
وغرامٌ ألمُّهُ؛
فيسيلُ
الهوى مسّني
فقال: جنونٌ؟
قلتُ: سحرٌ،
وفكّهُ مستحيلُ