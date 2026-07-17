قلتُ: ليلٌ

فقال: دربٌ طويلُ،

ونجومٌ على الغيومِ تميلُ

قلتُ: ليلُ الرياضِ

قال: هواها؟

قلتُ: أنفاسهُا، رُباها، سماها،

وتفاصيلُ ساقها التفصيلُ

قال: عشقٌ؟

فقلتُ: عشقٌ قديمٌ، ومقيمٌ،

وثابتٌ وأصيلُ

قال: صحراؤها؟

فقلتُ: ثراها، وسناها،

وشمسُها والمقيلُ،

وغيومٌ تهيمُ بالرملِ عشقًا،

مطرٌ خادرٌ،

وظلٌّ ظليلُ

النخيلُ الذي يُخبئ سحرًا؛

مسّ قلبي؛

فقلتُ:

صبري قليلُ!

مسّني السحرُ يا رياضُ وأدري:

في قيودِ الغرامِ: لا تعليلُ!

قال: كيفَ الهوى؟

فقلتُ مُزونٌ،

وغرامٌ ألمُّهُ؛

فيسيلُ

الهوى مسّني

فقال: جنونٌ؟

قلتُ: سحرٌ،

وفكّهُ مستحيلُ