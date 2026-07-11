صدور كتاب «الشخصية السعودية والصينية عبر أمثالها» للدكتور عبدالله البريدي

صدر حديثاً كتاب «أنفذ من ضوء: الشخصية السعودية والصينية عبر أمثالها»، للدكتور عبدالله البريدي، عبر مكتبة سماوي.

ويتناول الكتاب «المثل» باعتباره نافذة لفهم الإنسان والثقافة والمجتمع، عبر ثلاثة مستويات متداخلة: الإنساني الكلي، والقومي المقارن بين العربي والصيني، والوطني المقارن بين السعودي والصيني. ويدرس بنية المثل وكيف يتشكل ولماذا يشيع ويؤثر، وما الوظائف التي يلعبها، ويصف المثل بأنه «موسيقى لنبض كوني».



ويقدم البريدي عمله وفق مفهوم «النص النُزهة»، أي النص الذي لا يُقرأ فقط، وإنما يُتنزه فيه وبه، من خلال القراءة والتفاعل والتفسير والتثمير، بحسب المؤلف.

ويسعى الكتاب إلى تلمس ملامح الشخصية السعودية والصينية عبر أمثالهما، مع إبراز الأطر الإيجابية الجامعة، بما يعزز الفهم الثقافي المتبادل في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ويطرح الكتاب أسئلة محورية حول وظيفة المثل وحضوره في الحياة الحديثة وعوامل ضموره، من بينها: هل يستطيع المعاصرون تخليق أمثال جديدة؟

وكان البريدي قد فاز بجائزة الأدب ضمن الجوائز الثقافية الوطنية في دورتها الخامسة، التي تنظمها وزارة الثقافة، إذ خصصت الجائزة للتأليف الفلسفي، تقديراً لمؤلفاته الفلسفية التأسيسية وإسهاماته في المشهد الثقافي السعودي.