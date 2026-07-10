تنهض تجربة الحسين معافا على انشغال واضح بالإنسان بوصفه محوراً للكتابة، لا من خلال الوقائع الخارجية بقدر ما تتركه تلك الوقائع من أثر في النفس. لذلك تميل نصوصه إلى استكشاف العزلة، وتأمل الأسئلة الوجودية، ورصد التحوّلات الداخلية التي تصوغ علاقة الإنسان بذاته وبالعالم، في كتابة تتسم بالهدوء والعمق، وتبتعد عن المباشرة والافتعال.

منذ عتبة ديوانه «حياة باتساع علبة سجائر» يدرك القارئ أنه أمام صوت لا يطارد العناوين المألوفة. فالعنوان نفسه يفتح باب التأويل على مصراعيه؛ إذ يجمع بين اتساع الحياة وضيق علبة سجائر، وبين ما يبدو شاسعاً وما يبدو محدوداً، وكأن الشاعر يريد أن يذكّرنا بأن العمر كله قد يختبئ أحياناً داخل تفصيلة عابرة أو ذكرى صغيرة أو لحظة خاطفة تمرّ من أمامنا دون أن نلتفت إليها.

في هذا العالم الشعري لا تظهر اللغة باعتبارها استعراضاً للبلاغة أو مهارة في تركيب الصور، وإنما بوصفها أداة للكشف. ولذلك تبدو قصائد الحسين معافا مشغولة بالبحث عن المعنى الكامن خلف الأشياء، وبمحاولة الإمساك بالمشاعر الهاربة قبل أن تتبدد. يكتب عن الإنسان أكثر مما يكتب عن الوقائع، وعن الحضور أكثر مما يكتب عن الحدث نفسه، وهو ما يمنح نصوصه قدراً من الصدق يجعلها قريبة من القارئ مهما اختلفت تجاربه وظروفه.

وإذا كان الشعر قد أتاح له الاقتراب من الذات وأسئلتها، فإن الرواية فتحت أمامه مساحة أوسع لتأمل العالم من حوله. ففي روايته «ندبة الكبتاجون» لا يتعامل مع موضوع الإدمان بوصفه قضية اجتماعية فحسب، بل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الندوب التي تتركها الحياة في النفوس، وإلى الفراغ الذي قد يدفع بعض البشر إلى البحث عن مهرب مؤقت من واقعهم. وهنا تتجلى إحدى أهم ميزات الكتابة الأدبية الجادة؛ قدرتها على تجاوز الظواهر إلى جذورها الإنسانية العميقة.

الرواية لا تنشغل بإطلاق الأحكام ولا بتقديم الدروس المباشرة، بل تترك الشخصيات تتحدث بلغتها الخاصة، وتمنحها حق الاعتراف بأخطائها وهشاشتها وخوفها. ومن خلال هذا المسار يكتشف القارئ أن القضية الحقيقية ليست الكبتاجون ذاته، وإنما الإنسان الذي يجد نفسه في مواجهة عالم أثقل من قدرته على الاحتمال. ومن هنا يكتسب النص قيمته الأدبية، لأنه يطرح أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، ويفتح أبواب التأمل بدلاً من إغلاقها بخلاصات جاهزة.

اللافت في تجربة الحسين معافا أن الشاعر لم يغادره حين انتقل إلى الرواية. فما يزال هناك ذلك الحس المرهف بالتفاصيل، وما تزال اللغة تحمل إيقاعاً داخلياً خاصاً، وما تزال الشخصيات تُبنى من الداخل قبل أن تُرى من الخارج. وهذه السمة ليست شائعة دائماً عند الكتّاب الذين ينتقلون بين الأجناس الأدبية، إذ ينجح بعضهم في الشعر ويخسر شيئاً من خصوصيته حين يكتب السرد، بينما تبدو التجربتان عند الحسين متجاورتين ومتداخلتين إلى حد بعيد.

وربما لهذا السبب يترك أثره في قارئه. فالقارئ لا يخرج من نصوصه محمّلاً بالمعلومات أو الأحداث فقط، بل محمّلاً أيضاً بشعور إنساني يصعب وصفه. هناك دائماً مساحة للتأمل بعد انتهاء القراءة، ومساحة للأسئلة التي تستمر في مرافقة القارئ حتى بعد إغلاق الكتاب. وهذه واحدة من العلامات التي تميّز الأعمال الأدبية القادرة على البقاء.

ولأن المشهد الثقافي السعودي يعيش اليوم مرحلة ثرية من التحولات والتجارب الجديدة، فإن حضور أصوات شابة مثل الحسين معافا يكتسب أهمية خاصة. فهذه الأصوات لا تكرر ما سبقها، ولا تستعير أسئلتها من الآخرين، بل تحاول أن تنطلق من واقعها وتجاربها ورؤيتها الخاصة للعالم. ومن هنا تأتي فرادة كل تجربة وقدرتها على إضافة شيء جديد إلى المشهد الأدبي.

ما يلفت الانتباه أيضاً أن الحسين معافا لا يبدو منشغلاً بصناعة صورة الكاتب بقدر انشغاله بالكتابة نفسها. ففي زمن أصبحت الضوضاء أحياناً أعلى من النصوص، يختار أن يراهن على العمل الأدبي وعلى العلاقة المباشرة بين الكاتب والقارئ. ولهذا يشعر من يتابع تجربته أنه أمام مشروع يتشكل بهدوء، خطوة بعد أخرى، بعيداً عن الاستعجال الذي يستهلك كثيراً من المواهب في بداياتها.

ولعل أجمل ما في هذه التجربة أنها لا تدّعي امتلاك الحقيقة، ولا تقدم نفسها باعتبارها صوتاً نهائياً أو مكتمل الملامح. إنها تجربة ما تزال تنمو وتتطور وتبحث عن آفاق جديدة، لكنها تمتلك منذ الآن أهم ما يحتاجه الكاتب؛ الحساسية الإنسانية والقدرة على الإنصات لما يدور في أعماق البشر. ومن هذه المنطقة تحديداً تولد الكتابة التي تبقى.

لهذا يبدو الحسين معافا واحداً من الأسماء التي تستحق المتابعة في الأدب السعودي المعاصر. ففي شعره وروايته حضور واضح للإنسان بوصفه محور الحكاية، وحضور للأسئلة التي تشغل جيلًا كاملاً وهو يواجه تحولات الحياة وتعقيداتها. وبين «حياة باتساع علبة سجائر» و«ندبة الكبتاجون» تتجلى ملامح كاتب شاب يواصل بناء عالمه الخاص بثقة وهدوء، مستنداً إلى موهبة حقيقية وإحساس عميق بأن الأدب ليس ترفاً لغوياً، بل وسيلة لفهم الحياة وإعادة اكتشافها.

* كاتب وصحفي سعودي