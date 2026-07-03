وثّق الباحث السينمائي خالد ربيع السيّد جوانب من تاريخ السينما العربية، وسلّط الضوء في كتابه الأحدث «سينما الاستنساخ المصرية» على آلية نسخ الأفلام الأجنبية وتحويلها إلى أفلام مصرية.

ويؤكد السيّد في مقدّمة الكتاب، أن إنجاز الكتاب استغرق منه ستة أعوام من البحث والاستقصاء، بدافع التعرّف على سيرة الأفلام المصرية، ورصد الأحداث والأفكار التي تناولتها، إضافة إلى تحفيز القارئ لمشاهدتها، والدخول في مقارنة مع الأفلام الأجنبية؛ التي وقعت السينما المصرية في الاستنساخ منها، دون انتقاص من شأنها.

فيما حوى الكتاب نقداً يهدف إلى الدعوة للتوقف عن الاستنساخ الإنتاجي الذي درجت عليه السينما المصرية منذ بداياتها في ثلاثينيات القرن الماضي، وأفرد الباحث فصلاً عن السينما المصرية الأصيلة الرصينة.

الكتاب صدر في 400 صفحة من القطع الكبير، ويضم قوائم وتحليلات وبوسترات عن الأفلام المصرية المنقولة من السينمات الأخرى.