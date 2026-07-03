(١)
وَشْمٌ جَاءَ وَسَيَبْقَىٰ
*
ٱهٍ
مِنْ وَخْزِ السويعاتِ
القليلةِ
مَعَهَا
في نَفْسِي تنقشُ بالمسمارِ
في الحَجَرِ كلُ نقشٍ
أشبه
بلَسْعِ
الجَمْرِ
فكيفَ أزيلُ
محبوبةَ
القلبِ
من وَشْمِي!
(٢)
المَلَلُ
*
أُرِيدُ
كُلَ شيءٍ وقتياً
منكِ أريدُ المعرفةَ!
أريدُ الإرادةَ!
أريدُ الهدايةَ!
الآنَ
أو فليبقَ
المَلَلُ!
(٣)
العِنَاقُ
*
في أحْضَانِ عينيكِ
أشاهدُ عِنَاقِي
للهفتكِ
للقيَاي!
أشَاهدُ قَتْلَىٰ رموشكِ
يحيون من جديد..
في دَمِي!
(1)
A TATTOO THAT CAME AND WILL REMAIN
*
Ah!
From the sting of the fleeting moments
with it
in my soul, it engraves with a nail
in the stone every engraving
similar
to the sting of
embers.
So how can I remove
the beloved
of my heart
from my tattoo!
(2)
BOREDOM
*
I WANT
everything to be temporary
from you, I want knowledge!
I want will!
I want guidance!
Now
or let
boredom remain!
(3)
THE EMBRACE
*
In the embrace of your eyes
I witness my embrace
for your longing
for our meeting!
I see the slain of your eyelashes
reviving anew..
in my blood!