(١)

وَشْمٌ جَاءَ وَسَيَبْقَىٰ

*

ٱهٍ

مِنْ وَخْزِ السويعاتِ

القليلةِ

مَعَهَا

في نَفْسِي تنقشُ بالمسمارِ

في الحَجَرِ كلُ نقشٍ

أشبه

بلَسْعِ

الجَمْرِ

فكيفَ أزيلُ

محبوبةَ

القلبِ

من وَشْمِي!

(٢)

المَلَلُ

*

أُرِيدُ

كُلَ شيءٍ وقتياً

منكِ أريدُ المعرفةَ!

أريدُ الإرادةَ!

أريدُ الهدايةَ!

الآنَ

أو فليبقَ

المَلَلُ!

(٣)

العِنَاقُ

*

في أحْضَانِ عينيكِ

أشاهدُ عِنَاقِي

للهفتكِ

للقيَاي!

أشَاهدُ قَتْلَىٰ رموشكِ

يحيون من جديد..

في دَمِي!