نظّم «نادي المبدعين الثقافي» الواقع تحت مظلة البوابة الوطنية للهواة (هاوي) بالتعاون مع جمعية أدبي بجازان، أمسية شعرية استثنائية حملت عنوان «السندباد.. على ضفة الأمد المشتهى».

وأقيمت الأمسية في مقر جمعية أدبي جازان، وحلّ ضيفًا عليها فارس الكلمة الشاعر القدير حسن الصلهبي، الذي يعد أحد أبرز القامات والأسماء الشعرية في المشهد الثقافي السعودي المعاصر. وأدارت الحوار ببراعة واقتدار فاطمة السبعي، وسط حضور لافت ومميز ضمّ نخبة من المثقفين، والأدباء، والمهتمين بالعمل المجتمعي والثقافي في المنطقة.

وشهدت الأمسية إبحاراً شعرياً فريداً، حيث أمتع الشاعر الصلهبي الحضور بمجموعة من قصائده التي تنوعت بين عوالم الفلسفة، والوجد، والجمال، محلقًا بجمهوره على «ضفة الأمد المشتهى». وصاحَب الإلقاء الشعري حوارٌ عميق أدارته فاطمة السبعي، سلط الضوء على تجربة الصلهبي الإبداعية، ومحطاته الأدبية الممتدة، ورؤيته لواقع الشعر ومستقبله في المملكة.

وشهدت الأمسية تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أثروا اللقاء بمداخلاتهم الأدبية العميقة وأسئلتهم التي أضفت على الليلة بعداً حوارياً وثقافياً مميزاً.

وفي ختام الأمسية، توجت الفعالية بلمسة وفاء؛ حيث تم تكريم الشاعر حسن الصلهبي، ومديرة الأمسية فاطمة السبعي، تقديراً لجهودهما وتألقهما في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية.

كما كرم نائب رئيس جمعية أدبي جازان محمد علي النعمي عدداً من الإعلاميين والإعلاميات المتعاونين مع جمعية أدبي جازان، تثميناً لدورهم البارز ودعمهم المستمر في التغطية الإعلامية لبرامج الجمعية ومناشطها الثقافية التي تسهم في إبراز الحراك الأدبي بالمنطقة.