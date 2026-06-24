نفّذت «سفارة جمعية الأدب المهنية بمحافظة صبيا» بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، أمسية ثقافية متخصصة بعنوان «الكتابة الإبداعية»، استضافت خلالها الكاتب والأديب وليد قادري، وأدار الحوار فيها الدكتور أحمد شداد، وسط حضور مميز من المثقفين والمهتمين بالشأن الأدبي.

وشهدت الأمسية نقاشاً عميقاً وثرياً حول الساحة الأدبية، حيث تناول ضيف الأمسية الكاتب وليد قادري عدة محاور رئيسة، من أبرزها: مفهوم الكتابة الإبداعية، وكيفية التمييز بين الكتابة النمطية وتلك التي تنطلق من روح الإبداع والابتكار، وكيفية اختيار الأفكار الملهمة وتحديد الفكرة الجوهرية وصياغتها بأسلوب جاذب، كما تم تسليط الضوء على أبرز العقبات التي تواجه الكُتّاب في بداياتهم، وكيفية اكتشاف الكاتب لـذاته وتطوير أسلوبه الخاص الذي يُميزه في المشهد الثقافي.

بعد ذلك تم فُتح باب المداخلات والأسئلة التي أثرت اللقاء بآراء وتجارب متنوعة، عكسَت الوعي الثقافي والشغف الأدبي لدى أهالي المحافظة.

وفي الختام كرّم رئيس سفراء جمعية الأدب المهنية بصبيا الدكتور إبراهيم بن محمد الهجري المشاركين في الأمسية.