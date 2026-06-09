كرّمت جائزة غازي القصيبي الفائزين في دورتها الثالثة، خلال حفل أُقيم اليوم في جامعة اليمامة بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والتنموي والتطوعي.

وشهد الحفل تكريم ثلاث مبادرات وجهات متميزة في فروع الأدب، والتنمية والإدارة، والعمل التطوعي، بإجمالي جوائز مالية بلغت 300 ألف ريال، تقديراً لإسهاماتها النوعية وأثرها الإيجابي في المجتمع.

وفازت منصة «أدب» الرقمية، التابعة لمؤسسة أدب، بجائزة فرع الأدب؛ نظير إسهاماتها في إثراء المحتوى الأدبي الإبداعي وتعزيز حضوره في البيئة الرقمية.

وفي فرع التنمية والإدارة، نالت شركة «فلك للأعمال والاستثمار» الجائزة؛ تقديراً لدورها في دعم منظومة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة، والإسهام في تعزيز استدامتها ونموها.

كما حصدت مبادرة «عون»، التي أطلقها البنك العربي الوطني، جائزة فرع العمل التطوعي؛ تثميناً لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الدعم الميداني للحجاج والمعتمرين، بما يسهم في تيسير أدائهم للمناسك.

وأكد رئيس الهيئة الإشرافية لكرسي غازي القصيبي، الدكتور عبدالواحد الحميد، في كلمة بهذه المناسبة، أن الجائزة تمثل مشروعاً وطنياً يحتفي بالمنجزات المؤثرة ويعزز قيم المبادرة والابتكار، مشيراً إلى أن استمرارها يعكس نجاحها في استقطاب التجارب الرائدة وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

بدوره، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف، أن الدورة الثالثة شهدت تنافساً نوعياً بين المشاركات، وعكست امتداد الأثر الفكري والإداري والثقافي الذي تركه الراحل غازي القصيبي، مبيناً أن لجان التحكيم عملت وفق معايير الحوكمة والشفافية، وأن الجهات الفائزة قدمت مبادرات ذات أثر مستدام وإضافة نوعية للمجتمع، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية.

يُذكر أن جائزة غازي القصيبي تُعنى بتكريم المبادرات والمؤسسات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الأدب والتنمية والإدارة والعمل التطوعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والمسؤولية المجتمعية.