تسجل هيئة فنون الطهي حضوراً ثقافياً لافتاً ضمن جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، مستعرضةً باقة متميزة من الإصدارات التي توثق الموروث الغذائي السعودي، وتبرز فنون الطهي المحلية كركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية للمملكة.

وفي مقدمة هذه الإصدارات، يتألق كتاب «سفرة المائدة السعودية» المنبثق عن مبادرة «إرث مطبخنا»، الذي يختزل تقاليد الطهي العريقة عبر مناطق المملكة الـ13. يذكر أن هذا الكتاب قد تُوّج عام 2024 بجائزة «جورماند» العالمية المرموقة في فئتي «أفضل كتاب ضيافة» و«أفضل كتاب طبخ عربي».

كما يضم الجناح كتاب «بريدة» الذي يسلط الضوء على الإرث الغذائي والثقافي لمنطقة القصيم، وما تجود به بيئتها الزراعية وأسواقها التقليدية من أطباق شعبية فريدة. ويرصد الكتاب رحلة المدينة الاستثنائية نحو إدراجها كمدينة مبدعة في مجال فنون الطهي لدى منظمة «اليونسكو»، لتصبح بذلك أول مدينة خليجية وثاني مدينة عربية تنضم إلى هذه الشبكة العالمية العريقة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة الدولية إلى تعريف العالم بجهودها الدؤوبة في تدوين الوصفات السعودية التقليدية، وتمكين الطهاة والحرفيين المحليين، إضافة إلى صون هذا الموروث الغذائي الوطني بوصفه حجر زاوية في التراث الثقافي غير المادي للمملكة.