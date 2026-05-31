في قلب العاصمة الماليزية النابض وتحديدًا بين أروقة مركز التجارة العالمي يرتسم مشهد استثنائي من التلاقح الحضاري، حيث يواصل جناح المملكة العربية السعودية خطف الأنظار متوجا مكانته بصفته «ضيف الشرف» في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026. ومنذ اللحظات الأولى لافتتاح هذا العرس الثقافي لم يتوقف تدفق الزوار وتوافد النخب الرسمية والثقافية والإعلامية التي جاءت لتستكشف عمق الهوية السعودية وثراءها المعرفي.

هذا الحضور الطاغي تقوده «هيئة الأدب والنشر والترجمة» عبر جناحٍ متكامل يحمل في تفاصيله ملامح الحراك الثقافي السعودي المتجدد. فبين ندوة فكرية تثري العقول ومخطوطة نادرة تروي حكاية التاريخ يجد الزائر نفسه في رحلة بصرية وحسية ممتعة تمتزج فيها أصالة الحرف اليدوية والأزياء التراثية بعذوبة الألحان الموسيقية وسحر السينما السعودية.

وعلى مدار الأيام الماضية تحول الجناح إلى «ملتقى دبلوماسي وثقافي» رفيع المستوى، حيث استقبل حشدًا من المسؤولين والدبلوماسيين وروّاد صناعة النشر، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالتطور المتسارع والنوعي الذي يشهده المشهد الثقافي في المملكة.

ولم تكن الفعاليات المصاحبة أقل جاذبية بل شهدت الندوات الحوارية زخما فكريا لافتا التف حوله المتخصصون والمثقفون لمناقشة قضايا الأدب وأطروحات الترجمة وآفاق التبادل المعرفي والعلاقات الراسخة بين الرياض وكوالالمبور. كما شكّلت الأركان التفاعلية نافذة حية أتاحت للجمهور الماليزي ملامسة الفنون السعودية العريقة والتعرف عن قرب على العناصر التراثية التي تميز مختلف مناطق المملكة.

هذا وتستمر هذه التظاهرة الثقافية المتميزة في نثر عبيرها حتى السابع من يونيو القادم، مؤكدة دور المملكة الريادي في مد جسور التواصل الإنساني وتوسيع آفاق الحوار الحضاري بين شعوب الأرض.