بين عبق المدينة وشموخ التجربة.. خالد المالك يروي دروس الصحافة للأجيال

في ليلة تجلى فيها عبق التاريخ وتألقت فيها سيرة الحرف احتضن نادي ثقات الثقافي بالمدينة المنورة بالتعاون مع الشريك الأدبي أمسية استثنائية استضاف خلالها رئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير جريدة الجزيرة خالد بن حمد المالك في حوار ثري بعنوان «التجربة الصحفية… دروس مفصلية للأجيال القادمة»، حيث كان في استقباله رئيس النادي الدكتور عبدالعزيز العروي ورئيسة اللجنة الثقافية الدكتورة أمل حمدان وسط حضور كبير من نخبة المثقفين والإعلاميين الذين توافدوا ليشهدوا استحضار عقود من التجربة التي صاغت وجدان الصحافة السعودية والخليجية.



وقد أدارت الدكتورة أمل حمدان دفة الحوار الذي اتسم بالعمق الفكري والشفافية حيث طاف المالك بالحضور في رحلة زمنية استعرض خلالها أبرز المحطات التي شكلت مسيرته المهنية الطويلة كأحد أعمدة الصحافة العربية، مؤكداً على قدسية الكلمة ومسؤولية الإعلام الواعي في صياغة الوعي الوطني والثقافي، كما توقف عند التحولات الجوهرية التي شهدها المشهد الإعلامي مقدماً للأجيال الجديدة خلاصة تجربة عريضة قوامها الصبر والدقة والأمانة المهنية.وفي لمحة وفاء تعكس تقدير الوسط الثقافي لرموزه قدم الدكتور عبدالعزيز العروي للضيف درع ثقات التكريمي والعضوية الفخرية والوسام الذهبي، بالإضافة إلى حقيبة منجزات النادي احتفاءً بعطائه الممتد في خدمة الثقافة والحركة الصحفية ليختتم اللقاء بمؤتمر صحفي أجاب فيه المالك على تساؤلات الإعلاميين قبل أن ينتقل الحضور إلى مأدبة عشاء أقيمت على شرفه في ديوانية الشيخ مدني الأحمدي في مشهد جسد قيمة الضيف ومكانة المدينة المنورة كحاضنة للفكر والأدب ضمن جهود نادي ثقات الرامية إلى تعزيز الحراك المعرفي وترسيخ الوعي الثقافي في المجتمع.