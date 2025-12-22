شهد معرض الكتاب الدولي بجدة تدشين كتاب «هم باختصار» للكاتبة أمل ميرا، وذلك ضمن فعاليات المعرض الثقافية، وبحضور عدد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الأدبي، في أجواء عكست الحراك الثقافي المصاحب للمعرض ودوره في دعم الإبداع والكتّاب.

وخلال حفل التدشين، عبّرت الكاتبة أمل ميرا عن سعادتها بتدشين كتابها ضمن أروقة معرض الكتاب، مؤكدة أن المعارض الثقافية تمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع القرّاء وتعزيز حضور الكتاب في المشهد الثقافي. كما شهدت الفعالية نقاشات ثقافية ومداخلات حول مضمون الكتاب وأسلوبه الأدبي، أشاد خلالها الحضور بقيمة العمل وإضافته للمكتبة العربية.

واختُتم التدشين بتوقيع الكاتبة على نسخ من كتابها، وسط تفاعل لافت من زوّار المعرض، في تأكيد على أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية في تنشيط الحركة الثقافية ودعم النتاج الأدبي المحلي والعربي.