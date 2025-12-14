توفي وزير الثقافة السوري السابقرياض نعسان آغا عن عمر ناهز 77 عاماً، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يقيم خلال السنوات الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود في مجالات الثقافة والإعلام والسياسة.

وُلد نعسان آغا في محافظة إدلب عام 1947، ودرس الأدب العربي والفلسفة والإعلام في جامعة دمشق، قبل أن يبرز اسمه في التلفزيون السوري خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، مساهماً في إدارة البرامج وصناعة المحتوى الثقافي والدرامي.



وتولى الراحل مناصب سياسية ودبلوماسية عدة، من بينها عضوية مجلس الشعب، وإدارة مكتب الشؤون السياسية في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى تمثيل سورية دبلوماسياً في سلطنة عُمان ودولة الإمارات. وفي عام 2006، شغل منصب وزير الثقافة، حيث عمل على دعم الفعاليات الثقافية وتعزيز الحضور الثقافي السوري عربياً ودولياً.



وإلى جانب المناصب الرسمية، عُرف نعسان آغا بكتاباته ومقالاته الفكرية والثقافية، ومشاركاته في المؤتمرات والندوات، وكان حضوره الفكري والإعلامي محل نقاش واسع، لما عُرف عنه من صراحة ووضوح في الطرح.