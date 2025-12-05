لعينيكَ مملوكةٌ من زمانِ
وأقرضُ شِعري وأشدو الأماني
وكنتُ أُناشدُ قيثارتي كلّما
طابَ لحني ودقَّ جَناني
أيسمعُني سيّدي ويُفتّشُ
عن صورتي في وجوه الحِسانِ
وكنتُ أُصوّرُ بالحرف وجهًا
كوجهك أحببتُ فيه افتتاني
وكانت عيونُكَ مثل الصحارى
تحيط خيالي بكلِّ مكانِ...
تُراكَ تُصدِّقُ إن قلتُ: وجهُكَ
من قبل أن نلتقي قد أتاني؟
رُؤًى؟ سمِّهِ ما تشاءُ شعوري
حَبَبْتُ خيالَكَ وَهْوَ هواني!!!
Your eyes have been owned for a long time
And I lend my poetry and sing my wishes
And I used to call upon my lyre whenever
My melody pleased and struck my heart
Does my master hear me and search
For my image in the faces of the beautiful?
And I used to depict with letters a face
Like yours, in which I loved my fascination
And your eyes were like deserts
Surrounding my imagination everywhere...
Do you believe me if I say: your face
Had come to me before we met?
Visions? Call it whatever you want, my feeling
I loved your imagination, and it is my passion!!!