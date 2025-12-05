لعينيكَ مملوكةٌ من زمانِ

وأقرضُ شِعري وأشدو الأماني

وكنتُ أُناشدُ قيثارتي كلّما

طابَ لحني ودقَّ جَناني

أيسمعُني سيّدي ويُفتّشُ

عن صورتي في وجوه الحِسانِ

وكنتُ أُصوّرُ بالحرف وجهًا

كوجهك أحببتُ فيه افتتاني

وكانت عيونُكَ مثل الصحارى

تحيط خيالي بكلِّ مكانِ...

تُراكَ تُصدِّقُ إن قلتُ: وجهُكَ

من قبل أن نلتقي قد أتاني؟

رُؤًى؟ سمِّهِ ما تشاءُ شعوري

حَبَبْتُ خيالَكَ وَهْوَ هواني!!!