عصفور

ما من شيء

سوى الغناء

كان يكنّه العصفور

للصياد.

صراخ

كلما عاد من المقبرة

يصرخ عالياً:

تلك الجثة أنا.

أطفال العالم

جاء الشعراء

إلى هذا العالم

ليكونوا أطفالاً

حتى يحالفهم الموت.

قفص

العصافير في القفص

لا ضرورة للأجنحة.

جهل

الماضي لم يعد

في حوزته، والمستقبل

يجهله تماماً.

ما علاقته إذن

بهذه الحياة ؟

حرفة

أن يحدّق في

نافذتها طويلاً.

تلك هي الحرفة

السرّية للقمر.

قبل الكلام

القُبْلة، كانت

وظيفة الفم الأولى

قبل الكلام.

تحوّل

إنه الحب

حوّله من رجل ثرثار

إلى عازف ناي.

في الحرب

في الحرب،

يحمرّ لون القصيدة

ويقوم الموت بدوره

كما يجب.

سوء تفاهم

أسفل الصفحة

يبدأ سوء التفاهم

بين المتن والهامش.