خَسِرتُ في دَربِ الوصولِ

إلى الحَقِيقَةِ نَبضَ أُغنِيَتِي

وطَيفَ هَواجِسِي وبَهاءَ أَجنِحَةٍ

مِن الذِكرَى تُطِلُّ

على التِمَاعَاتِ الحَيَاة

لم أَنتَظرْ فَرَسَاً

يُعِيدُ التِيَهَ مِن أَصقَاعِهِ،

بَلْ رُحتُ أَركُضُ

في المَدَى المفتُوحِ صَوبَ طُفولَتِي،

وعُيونِ أُمَّي كُلما لاحَتْ غَمَامَاً

في تَسَابِيحِ الصَلاة

طِفلُ الحِكَايةِ،

أَحتَمِي بالتَوقِ والأَحلامِ

والظلِّ النحيلِ أَنا،

لم أَمْتَلِكْ سَبباً وَجِيهاً لِلإقَامَةِ

خَارجَ الأَوقاتِ، عِشتُ أَعُدُّ

أَيَامِي على طَرفِ الأَصَابِعِ،

والسؤالُ المرُّ يُوقِظُ

في المآقِي صَرخَةً عَبَرتْ

إلى غَدِهَا شِرَاعاً لِلنَجَاة

في الصبحِ يَأخُذنِي الحَنينُ

إلى وُجوهِ أَحِبَّةٍ وَدَّعتُ سُمرَتَهمْ

وفِضةَ سَاحِلٍ في رُوحِهم

قَبلَ انهمارٍ غَادِرٍ لِيدِ التُراب

أَخطُو إلى صَوتِي وَحِيداً

مِن ظِلالِ هَواجِسي،

لي أَلفُ لاءٍ في كِتابِ الوقتِ

تَحرُسُ رَغبَتِي وسَعادَتِي

لا أَسْلُكُ الطُرقَاتِ

نَحوَ ضَياعِنَا بالأَمسِ،

أُوقِدُ شَمعةً مَنسِيَّةً

في خَزنَةِ القَلبِ الجَرِيح

لا أَكتَفِي بالصمتِ

حِين يَزُورنِي رِيشُ الَهبَاء،

أَخُطُّ حَولَ جَنَاحِهِ وَتَراً جَنوبياً

يُسَافِرُ في ابتِهَالاتِ القُرَىَ

ويَفِيضُ مِن مُهَجِ الصِحَاب

لا أُوقِظُ الغَافِينَ في نَومِي،

أُهَدهِدُ جَفنَهم

بالأُغنياتِ الحَالمِاتِ، وأَنحَنِي

لِشِهابِ أُمنِيَةٍ مِن المَاضِي

تَشُقُّ طَرِيقَها بين الضَبَاب

لا أَسبِقُ النَايَاتِ

نَحوَ الدمعِ أَتبعُ حُزنَها،

آهٍ تَسِيلُ على جَبِينِ العُمرِ

في حُلمٍ يُؤثِثُهُ السَرَاب

لا أَصطَفِي النِسيَانَ،

أَهمِسُ باسمِهِ، شَفَقَاً

مِن الذكرَى على كَتِفٍ

تَوارتْ في مَجَراتِ الغِيَاب

لا أَسأَلُ الآتِينَ مِن أَمسِي

عن المَعنَى أُقَدِرُ عَجزَهم

عن فَهمِ أَسئِلةِ الخَلاصِ

وَحَلِّ أُحجِيةِ الوجودِ

مَتى استَبَدَ بِنَبِضِهِم تَوقٌ

يُطِلُّ على اليَبَاب

وأَنَا سَجينُ التِيهِ

سَادِنُ عِبرَتِي وَعِبَارَتِي،

ما دَلَّنِي شَيخُ الطَريقَةِ

لِلوصولِ إلى بَعيدِ سَعَادتِي،

ما دَلَّنِي أَحدٌ إلى فَجرِي

بِجَفْنِ الحَالِمين،

لي نَحوَ أُمنِيَتِي مِن التَهيَامِ

ما يَكفِي لِيَنهمرَ الخَيَالُ الحُرُّ

مِن رِيشِ السَحَاب

ولي إلى سَعَفِ الحِكَايةِ

في هَديلِ الوَقتِ دَربٌ وَاضِحٌ غَدُهُ،

وأَسئِلَةٌ طَواهَا الغَيبُ تَفتَحُ

في الصَدَى الحَجَرَي

نَافِذَةً إلى المَعَنَى وبَاب