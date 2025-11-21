طُوبَى لِلْمُتَّكِلِينَ عَلَيْهِ

- يا سيدُ

هل تمنحني البركة وترد على قولي؟

إني أتكل عليك كما يتكل عليك البسطاء الجوعانون إلى الخبز

الجوعانون إلى الفرحةِ

- إن سرت معي وفق شروطي

وركبت حمارك وتبعت خطاي

- ها أنا أتَّبِع خطاك ولكني تعبانٌ

فارفق بي

قد هزلت رجلاي

إن ملوك الأرض اتفقت أن تقطع كل حبال الوصل الرابطة فؤادي

بفؤادك

وتآمر كل الرؤساء ليقتطعوا رُبُطَيْنَا

فمددت يديّ إليك

انظر هاتان يداي

اجعل سيدك العالي يستهزئ بهمو

أو يتكلم بالغضب عليهم

أو يرجفهم بالغيظ

أما قال لك:

اسأل

فأنا لما تسأل أعطيك الأمم جميعاً ميراثاً لك

يا وارث ملكي وربيب سماي؟

اسأله

وخذ منه قضيب حديد لتحطمهم مثل الإبريق الخزف

ومثل الزير الفخار

فإن الأمم ارتجت

والشعب تفكر في الباطل

يا سيدُ

هل جاوزت القولَ

وهل تمنحني البركة؟

إني أعمي

لا عاينت المطرح

أو رُدَّتْ لي عيناي.