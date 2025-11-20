تكريم الشاعر السعودي علي غسّال في ملتقى الإبداع التعليمي بمصر

تحت رعاية نقيب المعلمين في مصر رئيس اتحاد المعلمين العرب السيد خلف الزناتي، نظمت نقابة المعلمين في إطار نشاطها الثقافي «واحة الفكر والفن» مساء أمس الملتقى الأول بعنوان: «الإبداع وعلاقته بالتطوير في المنظومة التعليمية في مصر والوطن العربي.. الشاعر والدبلوماسي السعودي علي حسن غسّال نموذجاً».

وشهد الملتقى إلقاء عدد من قصائد الشاعر الراحل، من بينها قصيدتا «رسول الله» و«العبور»، إلى جانب استعراض مجموعة من أقواله التي تؤكد على دور الأديب في خدمة المجتمع ودعم القيم الإنسانية والتربوية.

وفي لفتة وفاء لمسيرته، منحت نقابة المعلمين درع النقابة لاسم الشاعر علي حسن غسّال، تسلمه نيابةً عنه نجله الوزير المفوض بجامعة الدول العربية فيصل علي غسّال.

ويُعد الشاعر السعودي علي غسّال من رواد التعليم في السعودية، إذ أسس إدارة البعثات الثقافية بوزارة المعارف، التي أسهمت في تنظيم ابتعاث الطلاب السعوديين لتلقي العلم في عدد من دول العالم، كما كان من المشجعين الأوائل لتعليم البنات في المملكة.

وتلقى غسّال تعليمه الجامعي في مصر، حيث تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ويُعد أول سعودي يلتحق بالعمل في جامعة الدول العربية. وخلال فترة عمله الدبلوماسي في القاهرة برز اسمه في الساحة الأدبية المصرية، وكان عضواً بارزاً في «رابطة شعراء العروبة» حتى وفاته عام 1980.

وحضر الملتقى عدد من أفراد أسرة الشاعر علي غسّال، إلى جانب لفيف من الأدباء والشعراء والعاملين في مجال التعليم في مصر، كما شهدت الفعالية تكريم عدد من المبدعين في الحقل التعليمي، الذين قُلّدوا درع الكفاءة والامتياز المقدم من نقابة المعلمين تقديراً لعطائهم المهني والإبداعي.