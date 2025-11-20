نعت وزارة الإعلام في مملكة البحرين الإعلامي القدير أحمد حسين خنجي، الذي توفي بعد مسيرة إعلامية ثرية امتدت لسنوات طويلة كان خلالها أحد الوجوه البارزة في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني في البحرين.

ويعد خنجي من رواد العمل الإعلامي في البحرين، ومن الأصوات التي تركت حضورا مميزا من خلال مسيرة إعلامية حافلة، وأسهم بعطائه وجهوده في ترسيخ الهوية الإعلامية الوطنية عبر المواقع التي عمل فيها، وظل طوال مسيرته نموذجا في الأداء المتميز الرصين والرقي المهني.

وشكل خنجي أحد أعمدة العمل الإذاعي في البحرين، وبدأ مسيرته من الإذاعة المدرسية قبل أن يتم ترشيحه للانضمام إلى الإذاعة في مطلع السبعينيات، إذ نجح في اختبار قراءة نشرات الأخبار، وبرز صوته القوي والواثق وهو يشارك لسنوات في النقل الخارجي لصلاة الجمعة والعيدين ومراسم الحج، ليصبح أحد الوجوه المألوفة لدى الجمهور في المناسبات الدينية والوطنية.