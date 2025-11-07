تجاهل الفنان المصري محمد رمضان قرار المحكمة المصرية الصادر بحبسه عامين، بعد إدانته بتهمة طرح أغنية دون الحصول على التصاريح الرسمية من وزارة الثقافة.

وفاجأ رمضان جمهوره بعد ساعات قليلة من صدور الحكم بنشر مجموعة صور جديدة له عبر حسابه على «إنستغرام»، من بينها صورة جمعته بوالده، وأرفقها بأغنيته الشهيرة «من ظهر راجل»، معلقاً: «رقم واحد يا أنصاص»، في إشارة منه إلى تجاهل الحكم.

ويأتي هذا الجدل بعد صدور حكم محكمة جنح الدقي بسجن الفنان محمد رمضان عامين، بتهمة نشر أغنيته «رقم واحد يا أنصاص» على قناته الرسمية بـ«يوتيوب» دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.

بداية الأزمة

ويعود النزاع إلى أغسطس 2025، بعد أن حققت الأغنية ملايين المشاهدات، حيث اتُهم رمضان بعرض محتوى سمعي وبصري دون ترخيص من إدارة الأغاني بوزارة الثقافة، المسؤولة عن مراقبة المحتوى الفني وضمان عدم مخالفته للأعراف العامة أو التحريض على العنف.

وفي سياق مختلف، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد «أسد» في دور السينما بالوطن العربي قريباً، ويجمع العمل نخبة من الفنانين من بينهم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، إسلام مبارك، أحمد داش، وكامل الباشا، وغيرهم.