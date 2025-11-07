أعربت الفنانة السعودية سمية رضا عن سعادتها بخوض أول تجربة لها في السينما المصرية من خلال فيلم «قصر الباشا»، الذي يُعرض حالياً في مصر، وقريباً في السعودية.

وقالت سمية رضا في تصريح خاص إلى «عكاظ» إنها تلقت ترحيباً وحباً كبيراً من المصريين وزملائها الممثلين خلال كواليس العمل وكأنها بين أهلها وناسها، مشيرة إلى أن شخصيتها في الفيلم، التي تحمل اسم «نادية فؤاد»، سيكون وراءها الكثير من الأسرار ضمن أحداث العمل.

تعلم اللهجة والكلمات المصرية

واعتبرت سمية الفيلم خطوة مهمة في مسيرتها بالسينما المصرية، مشيرة إلى أنها تعلمت اللهجة والكلمات المصرية أثناء التحضير لشخصيتها.

وعن جديد أعمالها الفنية القادمة، أوضحت سمية: «كانت هذه السنة مميزة بالنسبة لي، إذ شاركت في أعمال مهمة»، كاشفة عن تحضيرها لأعمال جديدة قريباً دون الإفصاح عنها حالياً.

ويجمع فيلم «قصر الباشا» كلاً من: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.