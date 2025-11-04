التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في مدينة سمرقند، اليوم (الثلاثاء)، رئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في جمهورية أوزبكستان غاياني أوميروفا، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورته الـ43 المنعقدة في جمهورية أوزبكستان.

وهنّأ وزير الثقافة الجانبَ الأوزبكي على استضافة الدورة الـ43 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، وإقامة «بينالي بُخارَى» للفنون، واصفا إياه بالحدث الفريد الذي يُجسّد تلاقي التاريخ العريق مع الإبداع المعاصر، ويؤكد دور الفن في تعزيز الحوار بين الثقافات، مشيدا بمشاركة جمهورية أوزبكستان في إكسبو 2025 أوساكا التي عكست جهودها في تعزيز التبادل الثقافي والحوار العالمي.

وناقش اللقاءُ أهمية توسيع آفاق التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى التعاون الثقافي المميز، ومن ذلك اختيار أوزبكستان ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025م، واستضافة وفد أوزبكي بقيادة وزير الثقافة نزاربيكوف أوزودبك، إلى جانب مشاركة جمهورية أوزبكستان في بينالي الفنون الإسلامية في نسختيه 2023 و2025 عبر إعارة قطع أثرية قيّمة من الفن الإسلامي، إضافة إلى مشاركة بينالي الدرعية بعرض التصميم الفائز بالدورة الافتتاحية من جائزة المصلى في بينالي بُخارَى الذي تُنظِّمُه أوزبكستان.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجال حماية وصون التراث الثقافي على الصعيد الدولي، ومن أبرز ذلك الشراكة مع مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) دعما للجهود العالمية الهادفة إلى صون التراث الإنساني والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

حضر اللقاء مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور عبدالإله بن علي الطخيس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة.