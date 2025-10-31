حسم الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، الجدل حول اعتزالها الفن وسبب ابتعادها وسفرها إلى كندا، وذلك بعد ارتدائها خلال الفترة الأخيرة الحجاب.

وأكد شيحة، خلال لقائه في برنامج «كلام الناس»، أن ابنته لم تعلن اعتزالها الفن إطلاقاً، مشيراً إلى أنها فنانة حتى النخاع ولم تصدر منها أي تصريحات ضد الفن، مشيراً إلى أن كثيراً مما يُنسب إليها من تصريحات عارٍ تماماً من الصحة ولا يعكس حقيقة آرائها.

وعن سبب تواجدها في كندا، أوضح أن حلا انتقلت إلى هناك لتكون بجوار أبنائها حتى يكملوا دراستهم، مؤكداً أن أمومتها وانتماءها لأسرتها كانا الدافع الأساسي وراء قرارها.

موقف لابنته هنا شيحة

كما تحدث شيحة أيضاً عن ابنته الفنانة المصرية هنا شيحة، قائلاً: «هنا لما كنت أروح مشوار أو أغيب عن البيت فترة، كانت تمسك المصروف وتنظم الحياة، وتيجي تحاسبني.. عندها قدرة إدارة كبيرة».

وسبق أن نفت حلا شيحة صحة التصريحات المنسوبة إليها، التي تزعم أنها وصفت زواجها السابق من معز مسعود بأنه أصعب فترة في حياتها، مؤكدة أن ما نُشر عارٍ تماماً من الصحة، وطالبت، عبر منشور على حسابها بـ«إنستغرام»، بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم نسب أقوال لم تصدر عنها.